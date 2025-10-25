CM नायब सैनी 28 को करेंगे रत्नावली राज्य स्तरीय समारोह का उद्घाटन, 3500 कलाकार मचाएंगे धमाल
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 28 से 31 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे रत्नावली हरियाणा दिवस राज्य स्तरीय समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। रत्नावली समारोह को यादगार और भव्य बनाने के लिए 14 कमेटियों का गठन किया गया है।
समारोह की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कुवि कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि इस बार का समारोह बहुत खास होगा। समारोह में जहां हरियाणवी सांझी कला व हरियाणवी बोली को स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा, वहीं सांस्कृतिक दृष्टि से प्रदेशभर के 3500 के करीब युवा कलाकार छह मंचों पर चार दिन हरियाणवी लोक संस्कृति की धमाल मचाएंगे।
उन्होंने सभी को स्पष्ट आदेश दिए कि इस बार का रत्नावली समारोह सबसे खास होना चाहिए। इसमें जहां हरियाणवी लोक संस्कृति का मंचन होगा, वहीं हरियाणवी व्यंजनों को परोसने के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत की झलक भी प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाई देगी। रत्नावली समारोह के लिए चार दिनों तक 14 कमेटियों के संयोजक व 78 सदस्य व्यवस्था संभालेंगे।
पंजीकरण व यातायात कमेटी के संयोजक डा. आनंद कुमार होंगे, उनके साथ डा. रश्मि चौधरी, डा. सुमन बाला, डॉ. मोनिका, डा. सुरजीत कुमार सहित एनएसएस के प्रोग्राम आफिसर सदस्य होंगे।
