CM नायब ने कुरुक्षेत्र में 10 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, ज्योतिसर से पिपली तक का किया सफर; दिवाली तक मुफ्त यात्रा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर से पिपली तक इलेक्ट्रिक बस सेवा का उद्घाटन किया। दिवाली तक मुफ्त यात्रा की घोषणा की गई है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 के तहत 10 बसें शुरू की गई हैं, जिससे प्रदूषण कम होगा। सरकार ने 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का निर्णय लिया है, जिनमें से कई शहरों में सेवा शुरू हो चुकी है।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को ज्योतिसर से पिपली तक की इलेक्ट्रिक बस सेवा का उद्घाटन किया। उन्होंने हरियाणा राज्य परिवहन विभाग की तरफ से 10 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी देकर रवाना किया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने खुद ईवी बस में ज्योतिसर से पिपली तक का सफर किया। यह बस सेवा देश-विदेश से धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए शुरू की गई है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि दिवाली तक बस में यात्रा मुफ्त कर सकेंगे। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 के अंतर्गत शुरू की गई ये 10 बसें अलग-अलग रूटों पर चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक परिवहन बस सेवा प्रदान करने के लिए कुल 500 बसें 10 नगर निगमों पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए 50-50 ई-बसें खरीदने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम तथा अन्य आसपास के शहरों व उपशहरों के निकट होने के कारण रेवाड़ी के लिए 50 बसे होंगी। विभाग की तरफ से सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) माडल के तहत 12 मीटर मानक फ्लोर 375 एसी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का निर्णय लिया गया है। पानीपत, यमुनानगर, करनाल, पंचकूला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, सोनीपत में 5-5 बसें और अंबाला में 10 ई-बस सेवा शुरू की जा चुकी हैं।
उन्होंने कहा कि इस सिटी बस सेवा से न केवल कुरुक्षेत्र के नागरिकों को लाभ होगा, बल्कि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण भी शून्य होगा। 375 बसों के संचालन के लिए सभी 10 शहरों में अलग-अलग सिटी बस सेवा डिपो का निर्माण भी किया जा रहा है। इसमें पानीपत इलेक्ट्रिक बस डिपो का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि यमुनानगर में काम शीघ्र पूरा होने वाला है।
