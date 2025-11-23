Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुरुक्षेत्र में दो कारों की भिड़ंत, चार लोग गंभीर रूप से घायल

    By Dushyant Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 09:05 PM (IST)

    कुरुक्षेत्र के लाडवा में दो कारों की टक्कर में एक स्कूटी सवार फौजी और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद एक कार स्कूटी को खेत तक घसीट ले गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कुरुक्षेत्र: दो कारों की टक्कर में चार लोग घायल।

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। लाडवा की मुस्तफाबाद रोड पर गांव ध्यांगला के पास रविवार दोपहर दो तेज रफ्तार कार की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद एक कार अनियंत्रित होकर सामने से आ रही स्कूटी से जा भिड़ी और उसे घसीटते हुए सड़क किनारे खेत तक ले गई। हादसे में स्कूटी सवार सेवानिवृत्त फौजी प्रतीक, उसके बेटे और दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घायल कार सवारों की पहचान गंगौरी गांव के विनोद और गजलाना गांव के संजय कुमार के रूप में हुई है। वहीं दूसरी कार का चालक टक्कर के बाद मौके से वाहन सहित फरार हो गया। अस्पताल में भर्ती प्रतीक ने बताया कि वह तीन महीने पहले ही भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होकर लाडवा में परिवार के साथ रह रहे हैं।

    रविवार को वह अपने बेटे के साथ गांव ध्यांगला में सीसीटीवी कैमरे लगाने गए थे। काम समाप्त कर दोनों स्कूटी से वापस लौट रहे थे कि अचानक सामने से आ रहीं दो कारों में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एक कार उनकी स्कूटी से टकराई और उन्हें दूर खेतों तक घसीट ले गई। हादसा होते ही राहगीरों ने तुरंत डायल-112 पर सूचना दी। पुलिस और एंबुलेंस टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाडवा पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति देखते हुए प्रतीक और उनके बेटे को जिला नागरिक अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि अन्य घायलों का उपचार जारी है।

    पुलिस ने मौके से क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है और फरार कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। समाचार लिखे जाने तक थाना लाडवा में मामला दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आगे की कार्रवाई में जुटी है।