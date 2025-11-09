Haryana News: तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से कार में लगी आग, सरकारी वकील व मौसेरे भाई की मौत

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। ढांड रोड पर शनिवार देर रात हुए दर्दनाक हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने गलत साइड में आकर कार को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार में आग भड़क उठी। हादसे में कैथल कोर्ट में कार्यरत सरकारी वकील गांव हथीरा निवासी 30 वर्षीय रविंद्र कुमार की मौत हो गई, जबकि उसका मौसेरा भाई गांव बारना निवासी 25 वर्षीय कमल गंभीर रूप से घायल हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गंभीर घायल कमल को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। जानकारी के अनुसार, रात करीब साढ़े 12 बजे रविंद्र कुमार बारना गांव में अपनी मौसी के घर गया था। तभी सूचना मिली कि कुरुक्षेत्र के अस्पताल में भर्ती उसके ताऊ की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है।

वह ताऊ को देखने के लिए रवाना हुआ। उसके साथ कार में उसका मौसेरा भाई कमल बैठ गया, जबकि उसका भाई गुरविंदर सिंह मोटरसाइकिल पर उनके पीछे चल पड़ा। गांव खानपुर रोडान के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार के बोनट में आग लग गई, जो कुछ ही देर में पूरी कार में फैल गई। गुरविंदर ने राहगीरों की मदद से दोनों को बाहर निकाला।

डायल-112 की मदद से घायलों को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल पहुंचाया, जहां रविंद्र ने दम तोड़ दिया। कमल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। ज्योतिसर चौकी पुलिस ने चालक के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।