Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Haryana News: तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से कार में लगी आग, सरकारी वकील व मौसेरे भाई की मौत

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 10:48 PM (IST)

    कुरुक्षेत्र के ढांड रोड पर ट्रक की टक्कर से कार में आग लगने से दो युवकों की मौत हो गई। मृतकों में कैथल कोर्ट में कार्यरत सरकारी वकील रविंद्र कुमार और उसका मौसेरा भाई कमल शामिल हैं। रविंद्र एक टांग से दिव्यांग था और हाल ही में उसकी नौकरी लगी थी। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से कार में लगी आग। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। ढांड रोड पर शनिवार देर रात हुए दर्दनाक हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने गलत साइड में आकर कार को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार में आग भड़क उठी। हादसे में कैथल कोर्ट में कार्यरत सरकारी वकील गांव हथीरा निवासी 30 वर्षीय रविंद्र कुमार की मौत हो गई, जबकि उसका मौसेरा भाई गांव बारना निवासी 25 वर्षीय कमल गंभीर रूप से घायल हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गंभीर घायल कमल को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। जानकारी के अनुसार, रात करीब साढ़े 12 बजे रविंद्र कुमार बारना गांव में अपनी मौसी के घर गया था। तभी सूचना मिली कि कुरुक्षेत्र के अस्पताल में भर्ती उसके ताऊ की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है।

    वह ताऊ को देखने के लिए रवाना हुआ। उसके साथ कार में उसका मौसेरा भाई कमल बैठ गया, जबकि उसका भाई गुरविंदर सिंह मोटरसाइकिल पर उनके पीछे चल पड़ा। गांव खानपुर रोडान के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार के बोनट में आग लग गई, जो कुछ ही देर में पूरी कार में फैल गई। गुरविंदर ने राहगीरों की मदद से दोनों को बाहर निकाला।

    डायल-112 की मदद से घायलों को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल पहुंचाया, जहां रविंद्र ने दम तोड़ दिया। कमल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। ज्योतिसर चौकी पुलिस ने चालक के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

    रविवार को पोस्टमार्टम करवाकर दोनों शव स्वजन को सौंप दिए गए। डेढ़ साल पहले रविंद्र ने किया था ज्वाइन, रिश्ते की चल रही थी बात बताया जा रहा है कि रविंद्र कुमार ने करीब डेढ़ वर्ष पहले ही सरकारी वकील के रूप में ज्वाइन किया था। वह एक टांग से दिव्यांग था। उसका भाई चंडीगढ़ में रोडवेज कंडक्टर है। नौकरी लगने के बाद अब घर में उसके रिश्ते की बात चल रही थी। वहीं उसका मौसेरा भाई कमल खेतीबाड़ी करता था।