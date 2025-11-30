कुरुक्षेत्र: संदिग्ध परिस्थिति में NIT में बीटेक के छात्र की मौत, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआइटी) में रविवार को बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्र की हालत बिगड़ने पर उसे एंबुलेंस से लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल पहुंचाया गया था। उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

छात्र की पहचान इंदौर निवासी कुंदन के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। बताया जा रहा है कि रविवार दोपहर को खाना खाने के बाद छात्र की हालत बिगड़ गई। उसे तुरंत एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया था।