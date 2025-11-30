कुरुक्षेत्र: संदिग्ध परिस्थिति में NIT में बीटेक के छात्र की मौत, जांच में जुटी पुलिस
कुरुक्षेत्र के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) में बीटेक के एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इंदौर निवासी कुंदन नामक छात्र की हालत खाना खाने के बाद बिगड़ी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआइटी) में रविवार को बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्र की हालत बिगड़ने पर उसे एंबुलेंस से लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल पहुंचाया गया था। उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
छात्र की पहचान इंदौर निवासी कुंदन के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। बताया जा रहा है कि रविवार दोपहर को खाना खाने के बाद छात्र की हालत बिगड़ गई। उसे तुरंत एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया था।
अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन उसकी मौत हो गई। थर्ड गेट पुलिस चौकी प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि छात्र को कुछ दिक्कत हो गई थी। उसके स्वजन को सूचना भेज दी गई है। उनके पहुंचने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।
