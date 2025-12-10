कुरुक्षेत्र में कार की टक्कर से बाइक सवार होम गार्ड की मौत, माता-पिता का था इकलौता बेटा

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। शाहाबाद के गांव नलवी के पास मंगलवार रात कार की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव ठोल निवासी 42 वर्षीय गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। गुरप्रीत होम गार्ड का जवान था और फिलहाल उसकी ड्यूटी शाहाबाद में यातायात प्रबंधन में लगी हुई थी।

मंगलवार रात वह अपनी ड्यूटी खत्म करके मोटरसाइकिल पर वापस घर जा रहा था। जब वह गांव नलवी के पास पहुंचा तो एक कार ने उसकी मोटरसाइकिल को साइड मार दी, जिससे उसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और वह नीचे गिर गया। उसके थोड़ा पीछे ही अलग मोटरसाइकिल पर आ रहे उसके पिता गाेपाल सिंह उसे सिविल अस्पताल लेकर गए, लेकिन गुरप्रीत ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बुधवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन को सौंप दिया गया। मृतक के पिता सेवानिवृत्त सैनिक गोपाल सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह मंगलवार को किसी काम से गांव नलवी के पास गया था। देर शाम उनका बेटा गुरप्रीत शाहाबाद से ड्यूटी खत्म करके गांव वापस लौट रहा था।