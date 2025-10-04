Language
    'सहकारिता आंदोलन से जुड़ेगी हर पंचायत, स्वदेशी मंत्र बनाएगा फिर भारत को महान', कुरुक्षेत्र में बोले अमित शाह

    By Jagran News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता क्षेत्र में पंचायतों की भागीदारी बढ़ाने और स्वदेशी को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। उन्होंने रोहतक और कुरुक्षेत्र में 1150 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया जिसमें साबर डेयरी का नया प्लांट भी शामिल है। शाह ने स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने की अपील की और नए आपराधिक कानूनों पर समीक्षा बैठक की।

    रोहतक और कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों में 12 जिलों के लिए 1150 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन।

     जागरण टीम, कुरुक्षेत्र। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता क्षेत्र में पंचायतों की भागीदारी बढ़ाने और विदेशी टैरिफ से मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वदेशी मंत्र को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि भारत 2047 में हर क्षेत्र में दुनिया में पहले स्थान पर होगा और इसका रास्ता स्वदेशी और आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है। 

    उन्होंने शुक्रवार को रोहतक और कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों में 12 जिलों के लिए 1150 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें रोहतक स्थित आइएमटी में बने साबर डेयरी का 350 करोड़ रुपये की लागत से तैयार नया प्लांट भी शामिल है, जो देश में सहकारिता क्षेत्र का सबसे बड़ा प्लांट है।

    कुरुक्षेत्र से अमित शाह ने अमेरिकी टैरिफ और ट्रेड वार की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वदेशी के मंत्र का आह्वान किया। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को 11वें से चौथे स्थान पर लाने की उपलब्धि को साझा करते हुए 140 करोड़ देशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने की अपील की। कुरुक्षेत्र में उन्होंने तीन नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और नए कानूनों पर समीक्षा बैठक की। 

    उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस ने दोष सिद्धि दर को 80 प्रतिशत तक पहुंचाकर गौरवांवित किया है। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब ¨सह भी उपस्थित रहे।

    हर पंचायत की होगी सहकारिता आंदोलन में भागीदारी

    शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सहकारिता मंत्रालय बनाकर किसानों और दुग्ध उत्पादकों को नई दिशा दी है। सहकारिता आंदोलन के माध्यम से 2029 तक देश की हर पंचायत में एक सहकारिता समिति बनेगी और उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 70 फीसदी की गति से देश का डेयरी सेक्टर दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला सेक्टर बन गया है और देश के आठ करोड़ किसान डेयरी सेक्टर से जुड़ गए हैं।

    रोहतक-कुरुक्षेत्र में गृहमंत्री की अहम बातें

    रोहतक में शाह ने कहा कि साबर डेयरी प्लांट देश का सबसे बड़ा दही, छाछ और अन्य डेयरी उत्पादों का केंद्र है। इससे पूरे एनसीआर और उत्तर भारत की जरूरतें पूरी होंगी। आने वाले समय में 75 हजार डेयरी समितियां बनाई जाएंगी।

    कुरुक्षेत्र में गृहमंत्री ने कहा कि आज पुलिस डंडे की जगह तथ्यों पर काम कर रही है। देश छोड़कर भागने वाले अपराधियों के खिलाफ भी ट्रायल जारी रहेगा। नए कानूनों के तहत एक वर्ष में लगभग 53 प्रतिशत मामलों में 60 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल हुई है। 2026 के बाद दर्ज होने वाली एफआइआर में तीन साल के भीतर न्याय मिलेगा। हत्या के मामलों में 112 दिन में सजा तय हो जाएगी।

    शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया स्वदेशी का नारा 2047 में महान भारत की रचना करने वाला है। अगर 140 करोड़ ¨हदुस्तानी सभी चीजें हमारे देश में बनी हुई खरीदें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी।

    स्टाफ के खाने में कांच का टुकड़ा मिलने की शिकायत पर जांच

    रोहतक में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ आए स्टाफ के खाने में कांच का टुकड़ा मिलने की बात सामने आई है। ये बात दिन भर चर्चा का विषय बनी रही। इसे बड़ी लापरवाही मानते हुए प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से खाने के सैंपल भरवाए। जिस गुलाब जामुन की मिठाई में कांच के टुकड़े मिलने की बात सामने आई थी, उसकी विभाग की टीम ने जांच की, लेकिन उस वक्त किसी अन्य सामग्री में भी कोई कांच नहीं मिला। इसके बाद अन्य खाने के भी सैंपल भरे गए।

    अधिकारियों का कहना है कि स्टाफ की शिकायत के बाद खाने की जांच की गई, लेकिन अब तक कांच पाए जाने की पुष्टि नहीं हो सकी है। फिर भी खाने के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजा गया, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके।

    छत्तीसगढ़ पहुंचे शाह, 22 महीनों में छठी बार जाएंगे बस्तर

    केंद्रीय गृह मंत्री शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंच गए। वह शनिवार को माओवादी हिंसा प्रभावित बस्तर जाएंगे। वह माओवादी हिंसा उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा करेंगे। शाह सर्वाधिक बार बस्तर आने वाले गृह मंत्री हैं। बीते 22 महीनों में यह उनका छठा बस्तर दौरा होगा। वह सनातन आस्था और आदिवासी परंपरा के अद्वितीय संगम बस्तर दशहरा का हिस्सा बनेंगे।