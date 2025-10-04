कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए प्रवेश शुरू, पहली कटऑफ 18 को

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में सत्र 2025-26 के लिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय की ओर से कुल 123 सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया छह अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगी।

डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स की कोआर्डिनेटर प्रोफेसर शुभा कौशल ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर वैद्य करतार सिंह धीमान के मार्गदर्शन में एडमिशन प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से शुरू किया गया है। इच्छुक विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि डी-फार्मेसी (आयुर्वेद) की 63 सीट, डिप्लोमा इन पंचकर्म टेक्नीशियन कम थेरेपिस्ट कोर्स की 20 सीट, पंचकर्म असिस्टेंट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स 20 सीट और सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा साइंस की 20 सीट पर प्रवेश दिए जाएंगे।

डॉ. शुभा ने बताया कि पहली कटऑफ लिस्ट 18 अक्टूबर को जारी की जाएगी। चयनित विद्यार्थी 24 अक्टूबर को फीस जमा कर एडमिशन ले सकेंगे। इसके बाद यदि सीटें खाली रहती हैं तो 25 अक्टूबर को दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होगी और 27 अक्टूबर को एडमिशन होंगे। उन्होंने कहा कि सभी कोर्स की पात्रता, फीस स्ट्रक्चर और अन्य विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।