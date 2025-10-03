Language
    Kurukshetra Accident: शाहाबाद में अज्ञात वाहन की टक्कर से मुनीम की दर्दनाक मौत, जांच जारी

    By Jagran News Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 11:36 AM (IST)

    कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में मदनपुर रोड पर हुए सड़क हादसे में अनाज मंडी के मुनीम राजकुमार की मृत्यु हो गई। राजकुमार अजराना कलां गांव के रहने वाले थे और शाहाबाद मंडी में काम करते थे। वह मंडी से घर लौट रहे थे तभी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    सड़क हादसे में अनाज मंडी के मुनीम की दर्दनाक मौत

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। शाहाबाद कस्बे के मदनपुर रोड पर वीरवार देर रात हुए सड़क हादसे में अनाज मंडी के मुनीम की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव अजराना कलां निवासी 50 वर्षीय राजकुमार के रूप में हुई है। राजकुमार शाहाबाद की अनाज मंडी में मुनीम का कार्य करता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एलएनजेपी अस्पताल कुरुक्षेत्र भेज दिया है।

    बताया जा रहा है कि राजकुमार वीरवार शाम करीब सात बजे अपनी बेटी मंजीत कौर को बाइक पर गांव अजराना कलां छोड़कर मंडी के लिए गया था। रात लगभग पौने नौ बजे वह मंडी से घर लौट रहा था। इस दौरान उसने घर पर काल कर पत्नी से बातचीत भी की, लेकिन कुछ देर बाद करीब सवा नौ बजे उसके बेटे विकास को हादसे की सूचना मिली।

    जानकारी के अनुसार मदनपुर की पटाखा फैक्ट्री के पास किसी अज्ञात वाहन ने राजकुमार की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने उसे शाहाबाद के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि अज्ञात वाहन चालक की तलाश की जा रही है और मृतक के स्वजनों के बयान दर्ज किए जाएंगे।