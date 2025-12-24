Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाहाबाद में तेज रफ्तार कार का कहर, साइकिल को जबरदस्त टक्कर लगने से एक आदमी की मौत

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:23 AM (IST)

    कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल को टक्कर मार दी, जिससे रामनगर निवासी मांगा राम की मौत हो गई और उसका भाई सुरेंद्र घायल हो गया। ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल को टक्कर मार दी जिसमें एक आदमी की मौत हो गई (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। शाहाबाद में हुए सड़क हादसे में साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसका छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया।

    हादसा साहा रोड पर रात करीब साढ़े 10 बजे हुआ, जब अंबाला की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने साइकिल को सामने से टक्कर मार दी।

    बताया जा रहा है कि टक्कर लगने पर साइकिल चला रहा व्यक्ति कार के नीचे आ गया, लेकिन चालक ने वाहन रोकने के बजाय उसे काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया और मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान गांव रामनगर निवासी 46 वर्षीय मांगा राम के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार मांगा राम तीन भाइयों में सबसे बड़ा था और परिवार का एकमात्र सहारा था। उसका छोटा भाई सुरेंद्र कुमार उसके साथ साइकिल पर गांव लौट रहा था।

    हादसे में सुरेंद्र भी घायल हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत दोनों भाइयों को घायल अवस्था में सीएचसी शाहाबाद पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मांगा राम को मृत घोषित कर दिया। सुरेंद्र का उपचार जारी है।

    पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एलएनजेपी अस्पताल कुरुक्षेत्र भेज दिया है। पुलिस ने आरोपित चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।