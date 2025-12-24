शाहाबाद में तेज रफ्तार कार का कहर, साइकिल को जबरदस्त टक्कर लगने से एक आदमी की मौत

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। शाहाबाद में हुए सड़क हादसे में साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसका छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया।

हादसा साहा रोड पर रात करीब साढ़े 10 बजे हुआ, जब अंबाला की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने साइकिल को सामने से टक्कर मार दी।

बताया जा रहा है कि टक्कर लगने पर साइकिल चला रहा व्यक्ति कार के नीचे आ गया, लेकिन चालक ने वाहन रोकने के बजाय उसे काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया और मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान गांव रामनगर निवासी 46 वर्षीय मांगा राम के रूप में हुई है।