    Kurukshetra Accident: तेज रफ्तार कार ने श्रमिक को मारी टक्कर, दो बच्चों के सिर से उठा पिता का साया; केस दर्ज

    By Dushyant Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:48 PM (IST)

    शाहाबाद में एक दुखद घटना में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 38 वर्षीय गुलजार सिंह की मौत हो गई। वह कच्चे रास्ते पर खड़े थे जब एक स्विफ्ट डिजायर कार ने उन्हें टक्कर मार दी। चालक मौके से फरार हो गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुलजार सिंह अपने पीछे पत्नी और दो बेटों को छोड़ गए हैं।

    तेज रफ्तार कार की टक्कर से व्यक्ति की मौत, आरोपित चालक फरार

    संवाद सहयोगी, शाहाबाद। एक तेज रफ्तार कार की टक्कर लगने से कच्चे रास्ते पर खड़े व्यक्ति की मौत हाे गई। मृतक की पहचान गांव जैनपुर निवासी 38 वर्षीय गुलजार सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह कच्चे रास्ते पर खड़ा था, तभी एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर कार नंबर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    गांव जैनपुर निवासी शीशपाल ने बताया कि उसका बड़ा भाई गुलजार सिंह पेशे से राजमिस्त्री था। वह अपने पीछे पत्नी आशा देवी और दो बेटे विशाल व कमलजीत को छोड़ गया। शीशपाल ने बताया कि शुक्रवार को जब वह पंजाब के पठानकोट में था, तो उसकी भाभी आशा देवी ने फोन पर हादसे की सूचना दी।

    गुलजार सिंह सड़क पार कर कच्चे रास्ते पर खड़ा था, तभी अंबाला की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने पर वह गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने उसे तुरंत शाहाबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। हालत गंभीर होने के कारण उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया, लेकिन उसका भतीजा विशाल उसे आदेश अस्पताल लेकर गया, जहां देर शाम उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

    पुलिस द्वारा आरोपित चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन को सौंप दिया है।