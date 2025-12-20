7 हजार जरूरतमंद लोगों को जल्द मिलेंगे सौ-सौ गज के प्लॉट, CM नायब सैनी ने की बड़ी घोषणा

संवाद सहयोगी, बाबैन/लाडवा। प्रदेश के भूमिहीन जरूरतमंद सात हजार लोगों को सरकार की ओर से जल्द ही 100-100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। इन प्लाटधारकों को पीएम आवास योजना के साथ जोड़कर मकान निर्माण के लिए तय राशि दी जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को हलके के लोगों से रूबरू होकर कही।

उन्होंने लाडवा और बाबैन के दर्जनभर गांवों का दौरा किया और जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं भी सुनीं। उनका मौके पर ही समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सैनी ने बाबैन, प्रह्लादपुर, बदरपुर, बनी, बूढ़ा व बपदी आदि गांवों में लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने दौरों के दौरान जगह-जगह अपने काफिले को रोककर सड़क किनारे खड़े लोगों से भी मुलाकात की और उनका हाल-चाल जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसी तरह मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत करीब 15 हजार 500 परिवारों को 30 गज का प्लाट देने का काम किया है। शीघ्र ही शहरी आवास योजना के तहत योग्य प्रार्थियों को दूसरी किस्त के रूप में 30-30 गज के प्लाट दिए जाएंगे।

सरकार जल्द ही युवाओं के लिए विभिन्न पदों के लिए सरकारी भर्तियां निकाल कर नौकरियां देगी। सीएम ने कहा कि जनता की सेवा करना और प्रदेश का चहुंमुखी विकास करना ही भाजपा सरकार का सर्वोच्च उद्देश्य है। साथ ही कहा कि कुछ समय पहले हुए जलजमाव के कारण फसलों के खराबे का किसानों के खाते में 116 करोड़ रुपये भेजे गए हैं।

प्रह्लादपुर व बदरपुर में विकास कार्यों के लिए 21-21 लाख की घोषणा प्रह्लादपुर में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि महासंग्राम विकास योजना के तहत गांवों को जोड़कर सीवरेज डालने की व्यवस्था की जा रही है ताकि गांवों के लोगों को भी शहरों के समान सुविधाएं मिल सकें।

उन्होंने प्रह्लादपुर में विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपये, हाल के निर्माण के लिए 11 लाख रुपये व गांव में पीने के पानी की पाइपलाइन दबाने के लिए 46 लाख रुपये की अनुदान राशि भी देने की घोषणा की।

इसी प्रकार बदरपुर गांव के सरपंच ने मुख्यमंत्री के समक्ष गांव की करीब 16 समस्याएं व मांगें रखी, जिनको पूरा करवाने का मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया और गांव के विकास के लिए 21 लाख रुपये व पीने के पानी की पाइपलाइन के लिए 43.31 लाख रुपये देने की घोषणा भी की।