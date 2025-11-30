विश्व एड्स दिवस: AIDS अब जानलेवा नहीं, 65 पॉजिटिव महिलाओं ने दिया स्वस्थ बच्चे को जन्म; कुरुक्षेत्र में इस साल मिले 160 मरीज

कुरुक्षेत्र में सिंगल टैबलेट थेरेपी के कारण एचआईवी-एड्स अब जानलेवा नहीं रहा। समय पर पहचान और दवाओं से मरीज सामान्य जीवन जी रहे हैं और संक्रमित महिलाएं स्वस्थ बच्चों को जन्म दे रही हैं। पिछले पांच सालों में 65 महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। जिले में 160 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, और 1120 मरीजों का इलाज चल रहा है।

कुरुक्षेत्र: 5 साल में 65 HIV AIDS पॉजिटिव महिलाओं ने दिया स्वस्थ बच्चों को जन्म। सांकेतिक फोटो