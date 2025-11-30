विश्व एड्स दिवस: AIDS अब जानलेवा नहीं, 65 पॉजिटिव महिलाओं ने दिया स्वस्थ बच्चे को जन्म; कुरुक्षेत्र में इस साल मिले 160 मरीज
कुरुक्षेत्र में सिंगल टैबलेट थेरेपी के कारण एचआईवी-एड्स अब जानलेवा नहीं रहा। समय पर पहचान और दवाओं से मरीज सामान्य जीवन जी रहे हैं और संक्रमित महिलाएं स्वस्थ बच्चों को जन्म दे रही हैं। पिछले पांच सालों में 65 महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। जिले में 160 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, और 1120 मरीजों का इलाज चल रहा है।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। सिंगल टैबलेट थेरेपी के कारण एचआईवी-एड्स बीमारी अब जीवन को गंभीर खतरे में डालने वाली नहीं रही। समय पर पहचान और नियमित दवाओं से मरीज न केवल सामान्य जीवन जी रहे हैं, बल्कि संक्रमित महिलाएं स्वस्थ बच्चों को जन्म दे रही हैं।
पिछले पांच साल की बात करें तो जिले में ऐसी 65 महिलाएं हैं, जिन्हें एचआईवी-एड्स होने के बारे में पता लगा, लेकिन समय पर दवाओं का सेवन के चलते बच्चों के अंदर इस वायरस को ट्रांसमिशन होने से बचा लिया गया।
जिले में इस साल अब तक 160 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं, एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर से 1120 पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।