Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पति की मौत के 15 घंटे बाद पत्नी ने भी तोड़ा दम, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार 

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 09:24 PM (IST)

    कुरुक्षेत्र के पिहोवा में एक दुखद घटना में, एक महिला ने अपने पति की मृत्यु के केवल 15 घंटे बाद दम तोड़ दिया। नरेंद्र सिंह की अचानक सीने में दर्द के कारण मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी पत्नी करमजीत कौर भी चल बसीं। दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। 

    prefferd source google
    Hero Image

    पति की मौत के 15 घंटे बाद पत्नी ने भी तोड़ा दम। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। कभी-कभी असली जिंदगी में भी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो किसी भावुक फिल्म की कहानी सी लगती हैं। पिहोवा के अरुणाय गांव में एक ऐसी ही घटना सामने आई, जहां एक महिला ने अपने पति की मौत के महज 15 घंटे बाद खुद भी दुनिया को अलविदा कह दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव में पति-पत्नी का एक साथ एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। मृतकों की पहचान 45 वर्षीय नरेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू और उनकी 40 वर्षीय करमजीत कौर के रूप में हुई है। नरेंद्र गांव में पीर की दरगाह पर सेवा करते थे, जबकि करमजीत गृहिणी थीं। बताया जा रहा है कि शनिवार दोपहर करीब 12 बजे नरेंद्र सिंह को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ।

    स्वजन उन्हें पिहोवा के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। नरेंद्र की मौत की सूचना जैसे ही गांव और परिवार में फैली, मातम छा गया। पति की मौत की खबर से करमजीत कौर बुरी तरह टूट गई थीं। रात का समय होने से नरेंद्र का अंतिम संस्कार टाल दिया गया, लेकिन रविवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे करमजीत ने भी घर पर ही प्राण त्याग दिए। स्वजन उन्हें भी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    बताया जा रहा है कि उनकी मौत का कारण भी हार्ट अटैक ही हो सकता है। रविवार सुबह गांव में पति-पत्नी का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। दोनों की एक ही चिता सजाई गई, जिसे उनके बेटे विशु ने मुखाग्नि दी। नरेंद्र सिंह की दो बेटियां सनूर और ट्विंकल हैं, जिनकी शादी हो चुकी है।

    बेटा विशु, पिहोवा में कपड़े की दुकान पर काम करता है, अपनी तीन बेटियों के साथ रह रहा है। नरेंद्र सिंह के पिता बलवंत सिंह आर्मी से हवलदार के पद पर रिटायर हुए थे। बाद में वह हरियाणा पुलिस में कार्यरत थे। करीब 10 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। बलवंत सिंह का परिवार मूल रूप से गुरुग्राम का रहने वाला था, लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद वे गांव अरुणाय में आकर बस गए।