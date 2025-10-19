पति की मौत के 15 घंटे बाद पत्नी ने भी तोड़ा दम, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार 

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। कभी-कभी असली जिंदगी में भी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो किसी भावुक फिल्म की कहानी सी लगती हैं। पिहोवा के अरुणाय गांव में एक ऐसी ही घटना सामने आई, जहां एक महिला ने अपने पति की मौत के महज 15 घंटे बाद खुद भी दुनिया को अलविदा कह दिया।

गांव में पति-पत्नी का एक साथ एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। मृतकों की पहचान 45 वर्षीय नरेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू और उनकी 40 वर्षीय करमजीत कौर के रूप में हुई है। नरेंद्र गांव में पीर की दरगाह पर सेवा करते थे, जबकि करमजीत गृहिणी थीं। बताया जा रहा है कि शनिवार दोपहर करीब 12 बजे नरेंद्र सिंह को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ।

स्वजन उन्हें पिहोवा के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। नरेंद्र की मौत की सूचना जैसे ही गांव और परिवार में फैली, मातम छा गया। पति की मौत की खबर से करमजीत कौर बुरी तरह टूट गई थीं। रात का समय होने से नरेंद्र का अंतिम संस्कार टाल दिया गया, लेकिन रविवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे करमजीत ने भी घर पर ही प्राण त्याग दिए। स्वजन उन्हें भी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

बताया जा रहा है कि उनकी मौत का कारण भी हार्ट अटैक ही हो सकता है। रविवार सुबह गांव में पति-पत्नी का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। दोनों की एक ही चिता सजाई गई, जिसे उनके बेटे विशु ने मुखाग्नि दी। नरेंद्र सिंह की दो बेटियां सनूर और ट्विंकल हैं, जिनकी शादी हो चुकी है।