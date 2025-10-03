करनाल में सड़क दुर्घटना में युवक की दर्दनाक मौत, छह दिन पहले हुआ था बेटी का जन्म

करनाल के नीलोखेड़ी में एक बुलेट बाइक की टक्कर से 22 वर्षीय अजीत की मौत हो गई। वह अपनी बेटियों के लिए बर्गर लेने गया था तभी यह हादसा हुआ। अजीत तीन बेटियों का पिता था और उसकी सबसे छोटी बेटी का जन्म छह दिन पहले ही हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है जिससे परिवार में शोक की लहर है।

संवाद सूत्र, नीलोखेड़ी (करनाल)। बुलेट की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। युवक बर्गर की दुकान से बच्चों के लिए बर्गर ले रहा था, तभी तेज रफ्तार बुलेट बाइक ने उसे जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। 22 वर्षीय मृतक अजीत नीलोखेड़ी का रहने वाला था और पेटर था। वह तीन बेटियों का पिता था। उसकी सबसे छोटी बेटी का जन्म महज छह दिन पहले ही हुआ था। परिवार में खुशियों का माहौल था, लेकिन अचानक हुए इस हादसे ने सब कुछ बदल दिया।