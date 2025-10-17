करनाल: डीएवी कॉलेज में छात्रों को सिखाए बिजनेस के गुर, वर्कशॉप में 150 छात्राएं हुईं शामिल

जागरण संवाददाता, करनाल। कुमारी विद्यावती आनंद डीएवी महिला महाविद्यालय में प्राचार्या मीनू शर्मा के मार्गदर्शन में इनोवेशन, इन्क्यूबेशन और आंत्रप्रेन्योरशिप सेल ने कार्यशाला का आयोजन किया। इस अवसर पर डा. सुनंत ग्रोवर, उद्यमी और संस्थापक द फिनिशिंग स्कूल से मुख्य अतिथि रूप में शिरकत की।

उन्होंने उद्यमिता, स्वरोजगार और स्वावलंबी भारत पर विचार प्रस्तुत किए और नए स्टार्टअप के उदाहरण दिए। छात्राओं ने कार्यशाला में स्व रोजगार संबंधित गुर सीखे। डा. ग्रोवर ने बताया कि सरकारी योजनाओं से किस तरह मदद ली जा सकती है। छात्राओं ने विषय से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया, जिससे सत्र अत्यंत संवादात्मक और सार्थक बना।