करनाल में सचखंड एक्सप्रेस की चपेट में आने से महिला की मौत, शव की नहीं हो सकी पहचान
तरावड़ी में सचखंड एक्सप्रेस से कटकर एक अज्ञात महिला की मौत हो गई। रेलवे ट्रैक पार करते समय हादसा हुआ। महिला के हाथ पर उर्मिला नाम लिखा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पहचान की कोशिश कर रही है। मामले की जांच जारी है।
संवाद सहयोगी, तरावड़ी। तरावड़ी रेलवे स्टेशन के पास दयानगर रेलवे ट्रैक पर सचखंड एक्सप्रेस ट्रेन ने ट्रैक पार कर रही एक महिला को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस जीआरपी और स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
मौके का मुआयना करने के बाद पुलिस ने महिला के कटे हुए शव को रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों से कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मार्चरी हाउस भिजवाया। महिला की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस को उसके हाथ पर उर्मिला नाम गुदा हुआ मिला है।
महिला ट्रैक पार करने लगी। उसी वक्त रेल ट्रैक से गुजर रही सचखंड एक्सप्रेस ने महिला को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना अचानक हुआ कि महिला को संभलने का मौका तक नहीं मिला। आसपास के गांवों और शहरों के थानों में सूचना भेज दी गई है ताकि कोई स्वजन या पहचान वाला आगे आ सके। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी संभावनाओं पर जांच की जा रही है।
