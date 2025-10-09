IPS पूरन कुमार से आखिर क्यों मिलने पहुंचा था शराब ठेकेदार, किस बात के डर से तय किया था मंथली पेमेंट?

जागरण संवाददाता, रोहतक। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के साथियों की शराब ठेके में हिस्सेदारी डाले जाने और फिर उससे जान का खतरा होने के डर से पहली बार शराब ठेकेदार आइजी आफिस गया था। पुलिस को दी शिकायत में भी शराब ठेकेदार ने स्पष्ट कहा कि हेड कॉन्स्टेबल सुशील कुमार ने ही आइजी से मिलवाने ऑफिस में बुलाया था और कहा था कि शराब ठेके का काम करना है तो आइजी साहब को मंथली देनी पड़ेगी।

यहीं से विवाद शुरू हुआ। इसी बात को लेकर शराब ठेकेदार की ओर से तत्कालीन आइजी वाई पूरन कुमार के कार्यालय में तैनात सुशील कुमार के खिलाफ अर्बन एस्टेट में केस दर्ज करवाया है। उसने पुलिस को बताया कि उसे भाऊ गैंग की ओर से फिरौती मांगने व जान से मारने की धमकी मिली है। उसे जून महीने में पुलिस कर्मी सुशील कुमार ने फोन कर आइजी आफिस बुलाया था।जहां उसने उसे धमकी भरे लहजे में कहा कि यदि रोहतक में शराब का काम करना है तो आइजी वाई पूरन कुमार को मंथली देनी पड़ेगी।