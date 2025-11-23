करनाल में युवती को भगाने की कोशिश कर रहे थे दो युवक, पिता ने बचाया

जागरण संवाददाता, करनाल। सदर थाना क्षेत्र के एक गांव से दो युवक बाइक पर युवती को भगा कर लेजा रहे थे। सूचना मिलने पर पिता मौके पर पहुंच गया और युवती को युवकों से छुड़वा लिया, लेकिन दोनों युवक मौके से भाग गए। पुलिस ने शिकायत के आधार मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायतकर्ता पिता ने पुलिस को बताया कि 21 नवंबर की शाम करीब 7 बजे उसकी 15 वर्षीय बेटी को दो युवक बाइक पर बैठाकर बहला-फुसलाकर भगा कर लेजा रहे थे। जब उन्हें बेटी घर नहीं मिली तो उन्होंने बेटी की तलाश शुरु कर दी। तभी गंजोगढ़ी गांव के समीप वह दोनों युवक मिल गए, जिन्होंने उसकी बेटी को भी बाइक पर बैठाया हुआ था। उन युवकों से बेटी को छुड़वा लिया और वे दोनों युवक मौके से भाग गए। इनमें एक युवक का नाम शिवम है।