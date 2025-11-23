करनाल में युवती को भगाने की कोशिश कर रहे थे दो युवक, पिता ने बचाया
करनाल में एक पिता ने पुलिस को बताया कि दो युवक उसकी 15 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर बाइक पर ले जा रहे थे। पिता ने गंजोगढ़ी गांव के पास युवकों को पकड़कर बेटी को छुड़ा लिया। युवक भाग गए, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक अन्य घटना में, एक 14 वर्षीय लड़का 27 अक्टूबर से लापता है, जिसकी तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, करनाल। सदर थाना क्षेत्र के एक गांव से दो युवक बाइक पर युवती को भगा कर लेजा रहे थे। सूचना मिलने पर पिता मौके पर पहुंच गया और युवती को युवकों से छुड़वा लिया, लेकिन दोनों युवक मौके से भाग गए। पुलिस ने शिकायत के आधार मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शिकायतकर्ता पिता ने पुलिस को बताया कि 21 नवंबर की शाम करीब 7 बजे उसकी 15 वर्षीय बेटी को दो युवक बाइक पर बैठाकर बहला-फुसलाकर भगा कर लेजा रहे थे। जब उन्हें बेटी घर नहीं मिली तो उन्होंने बेटी की तलाश शुरु कर दी। तभी गंजोगढ़ी गांव के समीप वह दोनों युवक मिल गए, जिन्होंने उसकी बेटी को भी बाइक पर बैठाया हुआ था। उन युवकों से बेटी को छुड़वा लिया और वे दोनों युवक मौके से भाग गए। इनमें एक युवक का नाम शिवम है।
लापता हुआ 14 वर्षीय लड़का
सेक्टर 6 चौकी में दी शिकायत में विजय बताया कि 14 वर्षीय उसका बेटा नीतिश 27 अक्टूबर की दोपहर करीब 3 बजे घर से निकला था। उसने कहा था कि वह 30 नंबर गली से बर्गर खाकर लौटेगा, लेकिन उसके बाद वह घर नहीं आया। रिश्तेदारों और परिचितों में उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा।
