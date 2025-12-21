Language
    करनाल में हरियाणा रोडवेज बस ने बाइक सवार दो युवकों को कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत

    By Rakesh Chauhan Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 09:31 PM (IST)

    हरियाणा के घरौंडा में हरियाणा रोडवेज की बस ने बाइक सवार दो युवकों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने बस पर पथराव किया और ...और पढ़ें

    हरियाणा रोडवेज बस ने बाइक सवार दो युवकों को कुचला। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, घरौंडा (करनाल)। पुराने बस स्टैंड के समीप अग्निशमन केंद्र के सामने रविवार शाम को हरियाणा रोडवेज की बस ने बाइक सवार दो युवकों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। गुस्साए लोगों ने हरियाणा रोडवेज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, बस पर पथराव कर उसके शीशे तोड़ दिए और सड़क जाम कर दिया।

    जानकारी के अनुसार रविवार शाम करीब साढ़े छह बजे हरियाणा रोडवेज रोहतक डिपो की बस चंडीगढ़ से रोहतक की ओर जा रही थी। जब बस पुराने बस स्टैंड के पास अग्निशमन केंद्र के सामने पहुंची, तभी घरौंडा से पानीपत की ओर जा रही बाइक को बस ने जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों युवक बस के नीचे आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

    हादसे के बाद बस चालक बस लेकर मौके से फरार होने का प्रयास करने लगा, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने बस को घेर लिया। हालांकि चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। गुस्साए लोगों ने बस की चाबी निकाल ली और सेन चौक पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। इसके बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और हरियाणा रोडवेज के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बस पर पथराव कर दिया, जिससे बस के शीशे टूट गए।


    घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और करीब आधे घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम खुलवाया और यातायात को सुचारू कराया।


    मृतकों की पहचान पानीपत के गढ़ शरनाई गांव निवासी 28 वर्षीय इंद्र कुमार तथा उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव नागल निवासी 20 वर्षीय सचिन कुमार के रूप में हुई है। दोनों युवक गांव अलीपुरा स्थित एक फैक्ट्री में मजदूरी का कार्य करते थे और किसी काम से घरौंडा आए हुए थे।
    वर्जन
    जांच अधिकारी उमेश त्यागी ने बताया कि हरियाणा रोडवेज रोहतक डिपो की बस द्वारा बाइक को टक्कर मारने से यह हादसा हुआ है। बाइक पर सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करनाल भिजवा दिया है। मामले की जांच की जा रही है और फरार बस चालक की तलाश जारी है।