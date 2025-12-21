करनाल में हरियाणा रोडवेज बस ने बाइक सवार दो युवकों को कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत

संवाद सहयोगी, घरौंडा (करनाल)। पुराने बस स्टैंड के समीप अग्निशमन केंद्र के सामने रविवार शाम को हरियाणा रोडवेज की बस ने बाइक सवार दो युवकों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। गुस्साए लोगों ने हरियाणा रोडवेज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, बस पर पथराव कर उसके शीशे तोड़ दिए और सड़क जाम कर दिया।

जानकारी के अनुसार रविवार शाम करीब साढ़े छह बजे हरियाणा रोडवेज रोहतक डिपो की बस चंडीगढ़ से रोहतक की ओर जा रही थी। जब बस पुराने बस स्टैंड के पास अग्निशमन केंद्र के सामने पहुंची, तभी घरौंडा से पानीपत की ओर जा रही बाइक को बस ने जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों युवक बस के नीचे आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के बाद बस चालक बस लेकर मौके से फरार होने का प्रयास करने लगा, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने बस को घेर लिया। हालांकि चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। गुस्साए लोगों ने बस की चाबी निकाल ली और सेन चौक पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। इसके बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और हरियाणा रोडवेज के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बस पर पथराव कर दिया, जिससे बस के शीशे टूट गए।



घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और करीब आधे घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम खुलवाया और यातायात को सुचारू कराया।