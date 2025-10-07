करनाल में दर्दनाक हादसा, फोटो खींचते समय यमुना नहर में बहे दो किशोर; बचाव अभियान जारी

करनाल के घोघड़ीपुर गांव के पास पश्चिमी यमुना नहर में फोटो खींचते समय दो किशोर बह गए। एक अन्य किशोर ने घटना की जानकारी दी। अंधेरा होने के कारण मंगलवार रात को उनका पता नहीं चल सका। बुधवार सुबह फिर से तलाशी अभियान चलाया जाएगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 15 वर्षीय लक्की का पैर फिसलने से वह नहर में गिरा उसे बचाने में 12 वर्षीय प्रतीक भी बह गया।

जागरण संवाददाता, करनाल। घोघड़ीपुर गांव के समीप मंगलवार की देर शाम नहर किनारे फोटो खींचने के चक्कर में दो बच्चे पश्चिमी यमुना नहर में बह गए। तीसरे बच्चे ने इसकी सूचना स्वजन को दी। स्वजन ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और गोताखोरों को बुलाया। अंधेरा होने के कारण बच्चों का नहर में कोई सुराग नहीं लगा।

बुधवार सुबह दोबारा सर्च अभियान चलाया जाएगा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बच्चे नहर किनारे खड़े थे और फोटो खींच रहे थे। इसी दौरान 15 वर्षीय लक्की का पांव फिसल गया और वह नहर में गिर गया। इसके बाद 12 वर्षीय का प्रतीक उसे पकड़ने लगा तो वह भी नहर में उसके पीछे गिर गया। नहर के तेज बहाव में बह गए।

उनके साथ एक और बच्चा था, जिसने इसकी जानकारी घर जाकर दी। नहर में डूबे दोनों बच्चों की साइकिल नहर किनारे मिली है। उनमें से एक की चप्पल भी मिली है। फिलहाल उनका कोई सुराग नहीं लगा है। स्वजन को रो-रो कर बुरा हाल है। दोनों बच्चे एक गली में रहते थे और एक दूसरे के पड़ोसी थे।