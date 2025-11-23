करनाल में नींद की झपकी आने से ट्राला और कार की हुई टक्कर, दो की मौत; एक घायल

संवाद सहयोगी, इंद्री। बीती शाम खानपुर गांव के समीप करनाल-यमुनानगर स्टेट हाइवे पर सड़क हादसे में दो व्यक्तियों की मौत हो गई। हादसे का कारण नींद की झपकी बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे किया। पुलिस ने कार सवार मृतक युवक के स्वजन की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खेड़ी मानसिंह गांव निवासी कर्ण सिंह ने पुलिस को बताया कि उसका पोता हिमांशु (21) व उसका दोस्त यशवीन (25) कार में सवार होकर अपने निजी काम के लिए जा रहे थे, गाड़ी को हिमांशु चला रहा था और यशवीन साथ में बैठा था।

जब वे खानपुर अड्डा से थोड़ा आगे इंद्री की तरफ पहुंचे तो इंद्री की तरफ आ रहे अज्ञात चालक ने लापरवाही से तेज रफ्तार ट्राला की सीधी टक्कर कार में मार दी, जिसके बाद कार सवार दोनों युवकों को इंद्री अस्पताल ले जाया गया और गंभीर चोट लगने कारण उन्हें करनाल के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इलाज के दौरान यशवीन की मौत हो गई जबकि हिमांशु को इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल में ले गए। वहीं आजमगढ़ (यूपी) निवासी ट्राला चालक राम प्रसाद (33) की भी मौत हो गई।