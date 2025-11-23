Language
    करनाल में नींद की झपकी आने से ट्राला और कार की हुई टक्कर, दो की मौत; एक घायल

    By Rakesh Chauhan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:03 PM (IST)

    इंद्री के पास करनाल-यमुनानगर स्टेट हाइवे पर खानपुर गांव के नजदीक एक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। खेड़ी मानसिंह गांव के कर्ण सिंह ने बताया कि उसका पोता हिमांशु और उसका दोस्त यशवीन कार से जा रहे थे, तभी एक ट्राला ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इलाज के दौरान यशवीन और ट्राला चालक राम प्रसाद की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    इंद्री के पास सड़क हादसे में दो की मौत हो गई है। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, इंद्री। बीती शाम खानपुर गांव के समीप करनाल-यमुनानगर स्टेट हाइवे पर सड़क हादसे में दो व्यक्तियों की मौत हो गई। हादसे का कारण नींद की झपकी बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे किया। पुलिस ने कार सवार मृतक युवक के स्वजन की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    खेड़ी मानसिंह गांव निवासी कर्ण सिंह ने पुलिस को बताया कि उसका पोता हिमांशु (21) व उसका दोस्त यशवीन (25) कार में सवार होकर अपने निजी काम के लिए जा रहे थे, गाड़ी को हिमांशु चला रहा था और यशवीन साथ में बैठा था।

    जब वे खानपुर अड्डा से थोड़ा आगे इंद्री की तरफ पहुंचे तो इंद्री की तरफ आ रहे अज्ञात चालक ने लापरवाही से तेज रफ्तार ट्राला की सीधी टक्कर कार में मार दी, जिसके बाद कार सवार दोनों युवकों को इंद्री अस्पताल ले जाया गया और गंभीर चोट लगने कारण उन्हें करनाल के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इलाज के दौरान यशवीन की मौत हो गई जबकि हिमांशु को इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल में ले गए। वहीं आजमगढ़ (यूपी) निवासी ट्राला चालक राम प्रसाद (33) की भी मौत हो गई।

    बीती शाम हादसे में एक कार सवार व ट्राला चालक की मौत हो गई। ट्राला खाली था। चालक को शायद नींद की झपकी आने से ट्राला डिवाइडर पर चढ़ गया, उधर से एक कार आ रही थी और आपस में टक्कर हो गई। मामले की जांच की जा रही है। -विपिन सिंह, एसएचओ इंद्री थाना।