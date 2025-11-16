करनाल में रूस में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, दो भाइयों से ठगे 10 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, करनाल। खराजपुर गांव के दो युवकों को रूस में रोजगार दिलवाने का नाम पर व बंधक बनाकर 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

गांव खराजपुर के सुभाष और सुनील दोनों भाइयों के अनुसार आत्म मनोहर जैन चेरिटेबल अस्पताल इंद्री में काम करने के दौरान कमल उसे उनकी बातचीत हुई।

कमल ने बताया कि उसके रिश्तेदार विदेश में है। रूस में इस समय रोजगार के अच्छे अवसर हैं और वह उनके बेटों सुमित और अमित को भेज सकता है। जून में हुई मुलाकात में आरोपित ने दोनों बच्चों को भेजने का खर्चा 14 लाख बताया, लेकिन बातचीत में 13.50 लाख पर सौदा तय हुआ। इसमें वीजा, टिकट से लेकर रोजगार दिलवाने तक का पूरा खर्च शामिल बताया गया।

आरोपियों ने कहा कि 10 लाख वीजा आने पर देने होंगे और बाकी रकम नौकरी मिलने के बाद देनी होगी। जिसके बाद सुनील ने 6.60 लाख का लोन लिया, 1.50 लाख के जेवरात बेचे और 90 हजार में अपनी बुलेट मोटरसाइकिल बेची। 29 जुलाई को 10 लाख रुपये आरोपित को दे दिए।