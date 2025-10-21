करनाल में जहरीला पदार्थ पीने से ट्रक चालक की मौत, गांव की महिला और उसके बेटे पर लगा हत्या का आरोप

संवाद सहयोगी, मूनक। मूनक थाना के क्षेत्र के गांव कुताना में सोमवार को एक व्यक्ति की जहरीले पदार्थ से मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने गांव की ही एक महिला और उसके बेटे पर जहरीली दवाई पिलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

35 वर्षीय सत्यनारायण की पत्नी भतेरी ने बताया कि उसका पति पानीपत रिफाइनरी में ट्रक गाड़ी चलाने का काम करता था। पत्नी का कहना है कि वे रात को घर पर सो रहे थे तो गांव का लड़का बिटू घर आया और उसने बताया कि सत्यवान ने दवाई पी ली और पशु अस्पताल में पड़ा हुआ है। जैसे ही वे बाड़े में पहुंचे तो सत्यनारायण बेहोश पड़ा हुआ था। उसे आनन फानन में अस्पताल में दाखिल करया।