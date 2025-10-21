Language
    करनाल में जहरीला पदार्थ पीने से ट्रक चालक की मौत, गांव की महिला और उसके बेटे पर लगा हत्या का आरोप

    By Som Dutt Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 10:58 PM (IST)

    मूनक के कुताना गांव में एक ट्रक चालक की जहरीला पदार्थ पीने से मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने गांव की एक महिला और उसके बेटे पर जहर देने का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार, उसके पति ने अस्पताल ले जाते समय बताया कि राहुल और पूजा ने उसे जबरदस्ती पानी में जहर घोलकर पिला दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    मूनक में ट्रक चालक की संदिग्ध मौत, महिला और बेटे पर जहर देने का आरोप

    संवाद सहयोगी, मूनक। मूनक थाना के क्षेत्र के गांव कुताना में सोमवार को एक व्यक्ति की जहरीले पदार्थ से मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने गांव की ही एक महिला और उसके बेटे पर जहरीली दवाई पिलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।

    35 वर्षीय सत्यनारायण की पत्नी भतेरी ने बताया कि उसका पति पानीपत रिफाइनरी में ट्रक गाड़ी चलाने का काम करता था। पत्नी का कहना है कि वे रात को घर पर सो रहे थे तो गांव का लड़का बिटू घर आया और उसने बताया कि सत्यवान ने दवाई पी ली और पशु अस्पताल में पड़ा हुआ है। जैसे ही वे बाड़े में पहुंचे तो सत्यनारायण बेहोश पड़ा हुआ था। उसे आनन फानन में अस्पताल में दाखिल करया।

    महिला का दावा है कि रास्ते में उसके पति ने बताया कि राहुल व पूजा ने उसे जबरदस्ती पानी में पाउडर घोल कर पिला दिया। थाना प्रभारी बृजपाल ने बताया उन्हें सूचना मिली तो पुलिस तुरंत अस्पताल में पहुंची तो डाक्टर ने बताया कि अभी वह बयान देने के लायक नहीं है। सुबह करीब छह बजे उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।