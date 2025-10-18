करनाल में कंटेनर की ट्रक के साथ टक्कर से लगी आग, ड्राइवर ने खुद कर बचाई जान

जागरण संवाददाता, करनाल। नेशनल हाइवे पर सीएचडी सिटी के पास वीरवार देर रात 11 बजे दो ट्रकों में आमने-सामने की टक्कर हो गई। इसमें सड़क किनारे खड़े रेहड़ी संचालक व एक बाइक सवार भी चपेट में आ गया। रेहड़ी पर रखे सिलिंडर के फटने से कंटेनर में आग लग गई। आग इतनी तेजी से भड़की कि दूसरे ट्रक को भी चपेट में ले लिया। दोनों चालकों ने कूद कर जान बचाई।

हादसे में रेहड़ी संचालक की टांगे कट गईं और बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल विभाग की गाड़ियों ने करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

कंटेनर ट्रक चालक कानपुर निवासी संदीप ने बताया कि वह अंबाला से दिल्ली के लिए इलेक्ट्रानिक सामान टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन लेकर जा रहा था। सीएचडी सिटी के पास सामने से आ रहे ट्रक के साथ टक्कर हो गई। इससे पास खड़ी रेहड़ी पर रखे सिलिंडर से आग लग गई। रेहड़ी और बाइक भी जलकर राख हो गई।