    करनाल में कंटेनर की ट्रक के साथ टक्कर से लगी आग, ड्राइवर ने खुद कर बचाई जान

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 12:41 PM (IST)

    करनाल में नेशनल हाईवे पर दो ट्रकों की टक्कर में आग लग गई। एक रेहड़ी संचालक और बाइक सवार भी चपेट में आए, जिससे वे घायल हो गए। रेहड़ी पर रखे सिलेंडर फटने से आग लगी, जिसने दूसरे ट्रक को भी जला दिया। चालकों ने कूदकर जान बचाई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

    दो वाहनों में लगी आग (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, करनाल। नेशनल हाइवे पर सीएचडी सिटी के पास वीरवार देर रात 11 बजे दो ट्रकों में आमने-सामने की टक्कर हो गई। इसमें सड़क किनारे खड़े रेहड़ी संचालक व एक बाइक सवार भी चपेट में आ गया। रेहड़ी पर रखे सिलिंडर के फटने से कंटेनर में आग लग गई। आग इतनी तेजी से भड़की कि दूसरे ट्रक को भी चपेट में ले लिया। दोनों चालकों ने कूद कर जान बचाई।

    हादसे में रेहड़ी संचालक की टांगे कट गईं और बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल विभाग की गाड़ियों ने करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

    कंटेनर ट्रक चालक कानपुर निवासी संदीप ने बताया कि वह अंबाला से दिल्ली के लिए इलेक्ट्रानिक सामान टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन लेकर जा रहा था। सीएचडी सिटी के पास सामने से आ रहे ट्रक के साथ टक्कर हो गई। इससे पास खड़ी रेहड़ी पर रखे सिलिंडर से आग लग गई। रेहड़ी और बाइक भी जलकर राख हो गई।

    धूं-धूं कर जल रहे वाहनों को देख कर और हादसे के चलते हाइवे पर जाम की स्थिति बन गई। वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस की ओर से व्यवस्था बनाकर यातायात को सुचारु किया गया।