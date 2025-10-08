Language
    करनाल में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से मां-बेटी की मौत, बाइक चालक गंभीर रूप से घायल

    By rakesh chauhan Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 06:10 PM (IST)

    असंध के गांव झिंडा के पास एक दर्दनाक हादसे में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार मां-बेटी को टक्कर मार दी जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

    दुर्घटना में मां-बेटी की मौके पर हुई मौत

    संवाद सहयोगी, असंध। गांव झिंडा के नजदीक बाइक सवार दंपती और उनकी बेटी एक धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गए। जिसमें मां और बेटी की मौके पर मौत हो गई और बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

    पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में ले लिया और घायल व्यक्ति को अस्पताल में दाखिल कराया। जहां उसका इलाज चल रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    हादसा इतना दर्दनाक था कि बाइक चालक की बेटी अतिशा (3) और पत्नी अंजू(30) ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जबकि बाईक चला रहा बंटी घायल हो गया। आनन फानन में असंध के नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया । मृतकों के शव पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिए और घायल का इलाज चल रहा है।

    गांव रतक निवासी घायल बंटी के भाई संदीप ने बताया कि उसका भाई अपनी बेटी अतिशा (3) और पत्नी अंजू(30) के साथ असंध किसी काम से आया था। वह बाइक पर वापस घर जा रहा था। तो झिंडा गांव के पास एक ट्रैक्टर चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

    जिससे अंजू और उसकी बेटी अतिशा उर्फ अक्षू ट्रैक्टर के टायर के नीचे आ गए और बंटी सड़क किनारे गिर गया। घायल हो गया। बंटी डिंग गांव में पिछले 6 सालों से मेडिकल स्टोर चला रहा है। घायल बंटी का हादसे के बाद बुरा हाल है। बेसुध अवस्था में वह बार बार बच्चों से बात करने की बात कह रहा है। 

    नसीब सिंह, थाना प्रभारी असंध ने बताया कि  मां बेटी के शव को कब्जे में ले लिया है। घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।