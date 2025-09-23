करनाल में दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से पलटी पिकअप; दो बच्चों सहित तीन की मौत

करनाल के तरावड़ी में नेशनल हाईवे-44 पर नीलोखेड़ी के पास ट्रक और पिकअप की टक्कर में दो बच्चों समेत तीन लोगों की मौत हो गई और 19 लोग घायल हो गए। पिकअप सवार लोग पंजाब के होशियारपुर से उत्तर प्रदेश के बदायूं त्योहार मनाने जा रहे थे। मृतकों में छह वर्षीय संध्या पांच वर्षीय रोहित और जसबीर शामिल हैं। पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है।

संवाद सहयोगी, तरावड़ी (करनाल)। नेशनल हाईवे-44 पर सोमवार को नीलोखेड़ी के पास ट्रक की टक्कर से पिकअप पलट गई। हादसे में दो बच्चों सहित तीन लोगों की मौत हो गई। करीब 19 लोग घायल हो गए। इनमें महिलाएं, पुरुष व बच्चे शामिल हैं। घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया और शवों को शवगृह में रखवाया।

पिकअप में सवार लोग त्योहार में शामिल होने के लिए पंजाब के होशियारपुर से अपने घर उत्तर प्रदेश के बदायूं जा रहे थे। नीलोखेड़ी के पास पहुंचे तो पिकअप को ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे पिकअप पलट गई। हादसे के कारण चींख पुकार मच गई।

आस पास के लोगों ने घायलों को निकाला और डायल 112 और हाईवे पेट्रोलिंग टीम को सूचना दी। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि दो मृत बच्चों को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कालेज के शव गृह में भिजवाया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।

कई परिवारों के सदस्य थे पिकअप में पिकअप में महिलाओं समेत एक दर्जन से अधिक लोग सवार थे, जो अलग-अलग परिवारों के सदस्य थे और सभी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रहने वाले हैं। इस सड़क हादसे में छह वर्षीय संध्या और पांच वर्षीय रोहित की मौके पर ही मौत हो गई।