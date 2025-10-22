हरियाणा में दीपावली पर झुग्गी को लड़ियों से सजाते समय लगा करंट, युवक की मौत

करनाल में दिवाली के दिन सेक्टर 32-33 में एक दर्दनाक हादसा हुआ। 40 वर्षीय राधे चौधरी नामक एक दिहाड़ी मजदूर, जो अपनी झुग्गी को दीवाली की लड़ियों से सजा रहा था, करंट लगने से मर गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राधे के चार बच्चे हैं, और उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।