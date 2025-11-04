Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महीनों की मेहनत, खूब बहाया पसीना... फिर मजदूर ने खरीदा नया फोन; घर लौटते समय छीन ले गए बदमाश

    By Rakesh Chauhan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 11:34 AM (IST)

    करनाल के घरौंडा बस स्टैंड के पास बाइक सवार दो युवकों ने एक मजदूर से नया मोबाइल छीन लिया। पीड़ित, कपिल देव, अपने दोस्त के साथ मोबाइल खरीदने गया था। बस स्टैंड के पास वाल्मीकि चौक पर बाइक सवारों ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। कपिल ने बताया कि उसने मजदूरी करके वह मोबाइल खरीदा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    करनाल में मोबाइल लूट, मजदूर से नया फोन छीना। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, करनाल। घरौंडा बस स्टैंड के समीप रविवार देर शाम को बाइक सवार दो युवक नया मोबाइल छीनकर फरार हो गए। युवक ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

    शिकायत में गांव मदनपुर में राजेश राइस मिल में किराए पर रहने वाले कपिल देव ने बताया वह अपने साथी विकास के साथ नया मोबाइल खरीदने गोयल कम्युनिकेशन दुकान गया था।

    देर शाम को वह मोबाइल खरीदकर करनाल जाने के लिए नए बस स्टैंड की ओर पैदल लौट रहा था। दोनों नए बस स्टैंड के सामने स्थित वाल्मीकि चौक पर पहुंचे, तभी मोटरसाइकिल पर आए दो युवक उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल वाला थैला झपटकर भाग गए। युवक का कहना है कि उसने मजदूरी कर यह मोबाइल खरीदा था, उसके हाथ में 15 मिनट तक ही यह मोबाइल रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें