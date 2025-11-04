महीनों की मेहनत, खूब बहाया पसीना... फिर मजदूर ने खरीदा नया फोन; घर लौटते समय छीन ले गए बदमाश
करनाल के घरौंडा बस स्टैंड के पास बाइक सवार दो युवकों ने एक मजदूर से नया मोबाइल छीन लिया। पीड़ित, कपिल देव, अपने दोस्त के साथ मोबाइल खरीदने गया था। बस स्टैंड के पास वाल्मीकि चौक पर बाइक सवारों ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। कपिल ने बताया कि उसने मजदूरी करके वह मोबाइल खरीदा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
जागरण संवाददाता, करनाल। घरौंडा बस स्टैंड के समीप रविवार देर शाम को बाइक सवार दो युवक नया मोबाइल छीनकर फरार हो गए। युवक ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
शिकायत में गांव मदनपुर में राजेश राइस मिल में किराए पर रहने वाले कपिल देव ने बताया वह अपने साथी विकास के साथ नया मोबाइल खरीदने गोयल कम्युनिकेशन दुकान गया था।
देर शाम को वह मोबाइल खरीदकर करनाल जाने के लिए नए बस स्टैंड की ओर पैदल लौट रहा था। दोनों नए बस स्टैंड के सामने स्थित वाल्मीकि चौक पर पहुंचे, तभी मोटरसाइकिल पर आए दो युवक उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल वाला थैला झपटकर भाग गए। युवक का कहना है कि उसने मजदूरी कर यह मोबाइल खरीदा था, उसके हाथ में 15 मिनट तक ही यह मोबाइल रहा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।