    Karnal News: पाकिस्तान से आए थे हैंड ग्रेनेड और आईईडी, नोनी व काला राणा गैंग से जुड़े तार

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 06:15 PM (IST)

    करनाल एसटीएफ ने मेरठ के बदमाश अमर सिंह को गिरफ्तार कर उसके पास से विदेशी पिस्तौल बरामद की। पूछताछ में उसने बताया कि उसने हैंड ग्रेनेड और आईईडी जीटी रोड पर छिपाए हैं, जिन्हें बाद में बरामद कर निष्क्रिय कर दिया गया। जांच में पता चला कि ये बम पाकिस्तान से आए थे और अमर सिंह यूएसए में बैठे नोनी राणा के संपर्क में था, जिसे अब अमेरिकी पुलिस ने पकड़ लिया है।

    करनाल एसटीएफ के द्वारा पकड़े गए हैंड ग्रेनेड और आईईडी पाकिस्तान से आए थे।

    जागरण संवाददाता, करनाल। करनाल एसटीएफ ने 25 नवंबर को मेरठ के बदमाश अमर सिंह उर्फ मुछ को विदेशी पिस्टल के साथ पकड़ा था। पूछताछ में पता चला कि उसने हैंड ग्रेनेड और आईईडी विस्फोटक जीटी रोड पर सीएचडी सिटी के सामने छीपाए हैं।

    जिसे सुबह करीब तीन घंटे सर्च कर बरामद कर डिस्पोज किया गया। पूछताछ में सामने आया कि यह बम बदमाश पंजाब से लाया था और पंजाब में यह पाकिस्तान से आए थे। फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि इन बम का कहां प्रयोग करना था।

    क्योंकि आरोपित अमर सिंह, यूएसए में बैठे नोनी राणा के संपर्क में था, उसके कहने पर ही काम कर रहा था, लेकिन एक सप्ताह पहले ही नोनी राणा को अमेरिका पुलिस ने पकड़ लिया है।

    अमर सिंह अंबाला जेल में मोनू राणा से मिला था, जो नोनी राणा गैंग से जुड़ा हुआ है। नौनी राणा गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। फिलहाल आरोपी 6 दिन के पुलिस रिमांड पर है। आरोपित पर हत्या सहित दस मामले दर्ज हैं।