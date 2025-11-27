Karnal News: पाकिस्तान से आए थे हैंड ग्रेनेड और आईईडी, नोनी व काला राणा गैंग से जुड़े तार

जागरण संवाददाता, करनाल। करनाल एसटीएफ ने 25 नवंबर को मेरठ के बदमाश अमर सिंह उर्फ मुछ को विदेशी पिस्टल के साथ पकड़ा था। पूछताछ में पता चला कि उसने हैंड ग्रेनेड और आईईडी विस्फोटक जीटी रोड पर सीएचडी सिटी के सामने छीपाए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिसे सुबह करीब तीन घंटे सर्च कर बरामद कर डिस्पोज किया गया। पूछताछ में सामने आया कि यह बम बदमाश पंजाब से लाया था और पंजाब में यह पाकिस्तान से आए थे। फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि इन बम का कहां प्रयोग करना था।