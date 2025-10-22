स्वामी ज्ञानानंद ने वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से की मुलाकात, बताया अब कैसा है स्वास्थ्य

जागरण संवाददाता, करनाल। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने स्वामी प्रेमानंद जी महाराज से वृंदावन स्थित उनके आश्रम में स्नेहपूर्ण भेंट की। प्रेमानंद महाराज की सेहत खराब होने की सूचना पर वह उनका हालचाल जानने वृंदावन गए थे। ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि स्वामी प्रेमानंद महाराज से मुलाकात कर पता चला कि वह मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ है।

इस दौरान गीता के भाव पर भी चर्चा की। वह भगवान से उनके शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होने की कामना करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज को सनातन धर्म और वैदिक मूल्यों के प्रचार में उनके योगदान के लिए प्रणाम किया।