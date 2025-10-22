स्वामी ज्ञानानंद ने वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से की मुलाकात, बताया अब कैसा है स्वास्थ्य
गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने वृंदावन में स्वामी प्रेमानंद जी महाराज से भेंट की। उन्होंने प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से स्वस्थ बताया। ज्ञानानंद महाराज ने उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना की। दोनों संतों ने सनातन धर्म और गीता के प्रचार-प्रसार पर चर्चा की। यह आध्यात्मिक मुलाकात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
जागरण संवाददाता, करनाल। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने स्वामी प्रेमानंद जी महाराज से वृंदावन स्थित उनके आश्रम में स्नेहपूर्ण भेंट की। प्रेमानंद महाराज की सेहत खराब होने की सूचना पर वह उनका हालचाल जानने वृंदावन गए थे। ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि स्वामी प्रेमानंद महाराज से मुलाकात कर पता चला कि वह मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ है।
इस दौरान गीता के भाव पर भी चर्चा की। वह भगवान से उनके शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होने की कामना करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज को सनातन धर्म और वैदिक मूल्यों के प्रचार में उनके योगदान के लिए प्रणाम किया।
स्वामी प्रेमानंद महाराज ने स्वामी ज्ञानानंद महाराज की गीता के प्रचार-प्रसार में दिए जा रहे योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज सरल भाषा में समाज में गीता का प्रचार कर रहे हैं। दोनों संतों की यह आध्यात्मिक मुलाकात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।