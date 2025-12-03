Language
    करनाल: रॉन्ग साइड से आए ट्रक ने बस को मारी टक्कर, फिर कार-बाइक पर पलटा; चार लोगों की मौत

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 12:46 PM (IST)

    करनाल के जीटी रोड पर बसताड़ा टोल के पास हुए सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। एक ट्रक ने गलत दिशा में चलते हुए बस को टक्कर मारी और फिर बाइक व कार ...और पढ़ें

    सड़क हादसे में चार लोगों की गई जान (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, करनाल। जीटी रोडपर बसताड़ा टोल के समीप सड़क हादसे में चार लोगों की जान चली गई। एक ट्रक चालक ने गलत दिशा में पहले पंजाब रोडवेज बस को टक्कर मारी, फिर बाइक व कार पर पलट गया।

    जिससे बाइक सावार दो लोगों की मौके पर मौत हो गई वहीं कार में सवार दो लोगों की भी मौत हो गई। जिनकी पहचान नहीं हो पाई है।

    बाइक पर सवार मृतकों की पहचान हुई है। इनमें संजीव कुमार (46) और विशाल (40) की मौत हुई है। विशाल एडीसी ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर था और संजीव खेल विभाग में था।

    विशाल घरौंडा में हनुमान मंदिर का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं, संजीव भी घरौंडा का ही बताया जा रहा है।

