करनाल में चलेगा रैपिड मेट्रो, जमीनी स्तर पर काम शुरू; भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया हुई तेज

जागरण संवाददाता, करनाल। नमो भारत कॉरिडोर (रैपिड मेट्रो) निर्माण प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने को लेकर जमीनी स्तर पर काम शुरू हो गया है। प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर मंथन तेज हो गया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अधिग्रहण होने वाली जमीन कुछ राज्य सरकार के विभागों और केन्द्रीय संस्थानों के अंतर्गत आती है, जिनके अधिग्रहण के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों से संपर्क किया जा रहा है।

इसके लिए संबंधित विभागों को अपने मुख्यालय में इस प्रोजेक्ट के निर्माण से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाने को लेकर कहा गया है। उपायुक्त उत्तम सिंह बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में नमो भारत कॉरिडोर (रैपिड मेट्रो) के निर्माण योजना की समीक्षा को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में रैपिड ट्रांस सिस्टम के निर्माण के लिए जरूरी जमीन के अधिग्रहण को लेकर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि आमजन के परिवहन को सुगम बनाने के दृष्टिगत हर महत्वपूर्ण विषय को ध्यान में रखकर काम को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रोजेक्ट से आमजन को मिलने वाली यह सुविधा किफायती व गुणवत्ता की दृष्टि से सुदृढ़ हो।

उपायुक्त उत्तम सिंह ने बैठक में मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने मुख्यालय पर पत्र भेजते हुए, इस प्रोजेक्ट के बारे में स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जानकारी दें, ताकि जमीन अधिग्रहण के कार्य को शीघ्र शुरू किया जा सके। इस बैठक में एसडीएम असंध राहुल, डीडीपीओ कंचन लता, उप-नगर आयुक्त अभय सिंह, जीएम रोडवेज कुलदीप, एनसीआरटीसी के अधिकारी व संबंधित गांवों के सरपंच मौजूद रहे।