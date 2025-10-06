Karnal News: शराब पीने के दौरान हुआ झगड़ा, चाकू घोंपकर दोस्तों ने कर दी युवक की हत्या

करनाल में पुरानी बस स्टैंड के पीछे शराब पी रहे दोस्तों में झगड़ा हो गया जिसमें एक 35 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। गाली-गलौज से शुरू हुआ विवाद हत्या तक पहुँच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक शेर सिंह मजदूर था और उसके चार बच्चे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, करनाल। पुराने बस स्टैंड के पीछे देर रात झुग्गी में शराब पी रहे दोस्तों में झगड़ा हो गया और एक 35 वर्षीय युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। मामला गाली देने के बाद विवाद से शुरू हुआ और बाद में हत्या तक पहुंच गया। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना प्रभारी रामलाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी है। स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है।

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा स्वजनों को सौंप दिया है। स्वजनों ने बताया कि देर रात तीन से चार व्यक्ति शराब पी रहे थे। उनमें शेर सिंह भी था। आरोपितों ने नशे में शेर सिंह को गाली दे दी। इससे उनके बीच झगड़ा हो गया और आरोपित ने शेर सिंह के पेट में चाकू घोंप दिया।

बताया जा रहा है कि एक सप्ताह पहले शेर सिंह का आरोपित ने मोबाइल भी छीन लिया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और मुख्य आरोपित को काबू कर लिया है। आरोपित वारदात की जगह पर दोबारा चाकू उठाने के लिए गया था। जहां से लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है।

चार बच्चों का पिता था मृतक मृतक शेर सिंह मजदूरी का काम करता था। वह पुराने बस स्टैंड के पीछे झुग्गी में रहता था। उसके चार बच्चे हैं, जिनका वह पालन-पोषण कर रहा था। शाम को वह शराब का नशा करता था। स्वजन का रो-रो कर बुरा हाल है।