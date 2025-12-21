दिल्ली से चार लोगों ने नशीला पदार्थ देकर अगवा किया, करनाल में सड़क पर मिला पंजाब का युवक; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, करनाल। जीटी रोड पर मयूर ढाबे के समीप रात को पुलिस को एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला। व्यक्ति जालंधर के गांव बसी का रहने वाला है। व्यक्ति ने खुद का अपहरण होने की बात पुलिस को बुताई।

पुलिस ने युवक को अस्पताल में दाखिल कराया और स्वजन को सूचना दी। स्वजन युवक को अपने घर ले गए। पंजाब में व्यक्ति के बारे में गुमशुदगी का केस दर्ज है, इसलिए पंजाब पुलिस ही इस मामले की जांच करेगी।

नशीला पदार्थ सुंघाकर किया अपहरण प्राथमिक पूछताछ में जालंधर जिले के गांव बसी की शेख कालोनी के 50 वर्षीय कार्तिक पुत्र राकेश कुमार ने बताया कि 7 दिसंबर को वह किसी काम से दिल्ली गया था। अगले दिन 8 दिसंबर को दिल्ली में चार अज्ञात लोगों ने उसे कोई नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर लिया और अपने साथ ले गए।

इसके बाद आरोपित उसे अलग-अलग जगहों पर घुमाते रहे। जब भी उसे थोड़ी देर के लिए होश आता था तो आरोपित उसे फिर से कोई दवा या नशीला पदार्थ सुंघा देते थे। इसी तरह कई दिनों तक उसे नशे की हालत में रखा गया। जब उसकी हालत बिगड़ती गई तो आरोपित उसे जीटी रोड पर एक ढाबे के समीप फेंककर भाग गए थे। उसे अभी याद नहीं है कि उसे आरोपित किन किन जगहों पर लेकर गए थे।