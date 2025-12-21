Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली से चार लोगों ने नशीला पदार्थ देकर अगवा किया, करनाल में सड़क पर मिला पंजाब का युवक; जांच में जुटी पुलिस

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    दिल्ली से नशीला पदार्थ देकर अगवा किए गए पंजाब के एक युवक को करनाल में सड़क पर पाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवक को दिल्ली से चार लोगों ने ...और पढ़ें

    Hero Image

    पूछताछ करती पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, करनाल। जीटी रोड पर मयूर ढाबे के समीप रात को पुलिस को एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला। व्यक्ति जालंधर के गांव बसी का रहने वाला है। व्यक्ति ने खुद का अपहरण होने की बात पुलिस को बुताई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने युवक को अस्पताल में दाखिल कराया और स्वजन को सूचना दी। स्वजन युवक को अपने घर ले गए। पंजाब में व्यक्ति के बारे में गुमशुदगी का केस दर्ज है, इसलिए पंजाब पुलिस ही इस मामले की जांच करेगी।

    नशीला पदार्थ सुंघाकर किया अपहरण

    प्राथमिक पूछताछ में जालंधर जिले के गांव बसी की शेख कालोनी के 50 वर्षीय कार्तिक पुत्र राकेश कुमार ने बताया कि 7 दिसंबर को वह किसी काम से दिल्ली गया था। अगले दिन 8 दिसंबर को दिल्ली में चार अज्ञात लोगों ने उसे कोई नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर लिया और अपने साथ ले गए।

    इसके बाद आरोपित उसे अलग-अलग जगहों पर घुमाते रहे। जब भी उसे थोड़ी देर के लिए होश आता था तो आरोपित उसे फिर से कोई दवा या नशीला पदार्थ सुंघा देते थे। इसी तरह कई दिनों तक उसे नशे की हालत में रखा गया। जब उसकी हालत बिगड़ती गई तो आरोपित उसे जीटी रोड पर एक ढाबे के समीप फेंककर भाग गए थे। उसे अभी याद नहीं है कि उसे आरोपित किन किन जगहों पर लेकर गए थे।



    जीटी रोड पर एक ढाबे के समीप एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला था। उसने बताया था कि उसका अपहरण हुआ है। उसके स्वजन को बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि जालंधर में उन्होंने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया हुआ है। इस लिए स्वजन उसे अपने साथ ले गए। अब जालंधर पुलिस की आगे की जांच करेगी।

    -

    तरसेम कांबोज, सदर थाना प्रभारी करनाल।