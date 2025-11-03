Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करनाल: कॉल कर प्रापर्टी डीलर से मांगी पांच करोड़ की रंगदारी, जान से मारने की दी धमकी

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 10:30 PM (IST)

    करनाल में एक प्रॉपर्टी डीलर को विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल पर 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई। पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसे अज्ञात नंबर से कॉल आई थी। रामनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रापर्टी डीलर से मांगी पांच करोड़ की रंगदारी। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, करनाल। शहर की शिव कालोनी निवासी एक प्रापर्टी डीलर से विदेशी नंबर से वाट्सएप काल कर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई। आरोपित ने रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। रामनगर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। शिव कालोनी निवासी हरजीत ने पुलिस को बताया कि 29 अक्टूबर को उसे एक अज्ञात नंबर से वाट्सएप काल आई, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    30 अक्टूबर को रात करीब साढ़े नौ बजे दोबारा काल आई। वही नंबर आया था। इस बार उसने काल उठाई तो फोन करने वाले व्यक्ति ने पहले जान से मारने की धमकी दी और पांच करोड़ रुपये मांगे, कहा कि रुपये नहीं दिए तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। शिकायतकर्ता प्रापर्टी डीलिंग के साथ कार खरीदने व बेचने का भी काम करता है।

    धमकी भरी काल से उसका पूरा परिवार डरा है। इसकी शिकायत उन्होंने एसपी को दी थी। परिवार ने पुलिस से सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। वर्जन एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसके व्हाट्सएप नंबर पर विदेशी नंबर से काल आई है और पांच करोड़ रुपये मांगे हैं। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है।

    - महाबीर सिंह, रामनगर थाना प्रभारी।