करनाल: कॉल कर प्रापर्टी डीलर से मांगी पांच करोड़ की रंगदारी, जान से मारने की दी धमकी

जागरण संवाददाता, करनाल। शहर की शिव कालोनी निवासी एक प्रापर्टी डीलर से विदेशी नंबर से वाट्सएप काल कर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई। आरोपित ने रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। रामनगर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। शिव कालोनी निवासी हरजीत ने पुलिस को बताया कि 29 अक्टूबर को उसे एक अज्ञात नंबर से वाट्सएप काल आई, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया।