करनाल: कॉल कर प्रापर्टी डीलर से मांगी पांच करोड़ की रंगदारी, जान से मारने की दी धमकी
करनाल में एक प्रॉपर्टी डीलर को विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल पर 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई। पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसे अज्ञात नंबर से कॉल आई थी। रामनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, करनाल। शहर की शिव कालोनी निवासी एक प्रापर्टी डीलर से विदेशी नंबर से वाट्सएप काल कर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई। आरोपित ने रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। रामनगर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। शिव कालोनी निवासी हरजीत ने पुलिस को बताया कि 29 अक्टूबर को उसे एक अज्ञात नंबर से वाट्सएप काल आई, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया।
30 अक्टूबर को रात करीब साढ़े नौ बजे दोबारा काल आई। वही नंबर आया था। इस बार उसने काल उठाई तो फोन करने वाले व्यक्ति ने पहले जान से मारने की धमकी दी और पांच करोड़ रुपये मांगे, कहा कि रुपये नहीं दिए तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। शिकायतकर्ता प्रापर्टी डीलिंग के साथ कार खरीदने व बेचने का भी काम करता है।
धमकी भरी काल से उसका पूरा परिवार डरा है। इसकी शिकायत उन्होंने एसपी को दी थी। परिवार ने पुलिस से सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। वर्जन एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसके व्हाट्सएप नंबर पर विदेशी नंबर से काल आई है और पांच करोड़ रुपये मांगे हैं। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है।
- महाबीर सिंह, रामनगर थाना प्रभारी।
