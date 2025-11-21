हरियाणा में PM मोदी और CM सैनी के पोस्टर पर पोती कालिख, 4 युवा कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार; एक्शन में पुलिस

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद/सिरसा/करनाल। प्रदेश में राजनीतिक तनातनी तब बढ़ गई जब फतेहाबाद, करनाल और सिरसा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, सीएम नायब सिंह सैनी और अन्य भाजपा नेताओं के पोस्टरों पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काली स्याही पोत दी और उन पर ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ लिखा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दोनों जिलों में हुई यह घटनाएं सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुईं, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया। सिरसा सिविल लाइन पुलिस ने शिकायत के आधार पर चार आरोपितों नवदीप कंबोज, शिवराज, आनंद भांभू और गौरांश अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। जबकि दो आरोपित अभी फरार है। पुलिस ने कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जमानत मिल गई।

फतेहाबाद में लघु सचिवालय के बाहर लगे बड़े पोस्टर पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काली स्याही पोत विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश उपाध्यक्ष चितवन गोदारा ने किया। इस घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने क्षतिग्रस्त पोस्टर हटाकर उसकी जगह नया पोस्टर लगा दिया तथा मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी।

फतेहाबाद भाजपा जिला प्रधान प्रवीण जोड़ा ने इस घटना को ‘ओच्छी हरकत’ बताते हुए कहा कि कांग्रेस हार स्वीकार नहीं कर पा रही है, इसलिए ऐसी शर्मनाक घटनाओं को अंजाम दे रही है। उन्होंने बताया कि मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों को दे दी गई है और कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।

पोस्टर पर कालिख पोत लिखा- वोट चोर, गद्दी छोड़ सिरसा में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के प्रदर्शन से पहले ही हुडा सेक्टर में वीरवार रात को भाजपा पार्टी कार्यालय पर लगे पीएम नरेन्द्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडौली के पोस्टर पर 6 युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कालिख पोत दी। साथ ही उस पर वोट चोर, गद्दी छोड़ लिख दिया।