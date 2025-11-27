Language
    करनाल के अमेरिकन स्पा सेंटर में पुलिस ने मारा छापा, आपत्तिजनक हालात में पकड़े गए 2 लड़के और 4 लड़कियां

    By Rakesh Chauhan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 08:32 PM (IST)

    करनाल के सेक्टर-9 स्थित अमेरिकन स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा। मालिक समेत चार लड़कियों और दो लड़कों को हिरासत में लिया गया। पुलिस को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह रेड की गई। स्पा सेंटर के अंदर का माहौल आपत्तिजनक मिला। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।

    करनाल पुलिस ने स्पा सेंटर पर की रेड। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, करनाल। सेक्टर-9 स्थित अमेरिकन स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने मालिक सहित 4 लड़कियों और 2 लड़कों को हिरासत में लिया है। पुलिस को लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने यह रेड की गई।

    पुलिस टीम के पहुंचते ही स्पा सेंटर के अंदर का माहौल आपत्तिजनक मिला। स्पा सेंटर में चल रही गतिविधियों पर पहले भी सवाल उठते रहे थे, जिसके बाद जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। पुलिस अब पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। हेडक्वार्टर डीएसपी संदीप कुमार ने एक टीम गठित कर स्पा सेंटर दबिश दी थी।