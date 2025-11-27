करनाल के अमेरिकन स्पा सेंटर में पुलिस ने मारा छापा, आपत्तिजनक हालात में पकड़े गए 2 लड़के और 4 लड़कियां
करनाल के सेक्टर-9 स्थित अमेरिकन स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा। मालिक समेत चार लड़कियों और दो लड़कों को हिरासत में लिया गया। पुलिस को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह रेड की गई। स्पा सेंटर के अंदर का माहौल आपत्तिजनक मिला। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, करनाल। सेक्टर-9 स्थित अमेरिकन स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने मालिक सहित 4 लड़कियों और 2 लड़कों को हिरासत में लिया है। पुलिस को लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने यह रेड की गई।
पुलिस टीम के पहुंचते ही स्पा सेंटर के अंदर का माहौल आपत्तिजनक मिला। स्पा सेंटर में चल रही गतिविधियों पर पहले भी सवाल उठते रहे थे, जिसके बाद जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। पुलिस अब पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। हेडक्वार्टर डीएसपी संदीप कुमार ने एक टीम गठित कर स्पा सेंटर दबिश दी थी।
