करनाल के अमेरिकन स्पा सेंटर में पुलिस ने मारा छापा, आपत्तिजनक हालात में पकड़े गए 2 लड़के और 4 लड़कियां

जागरण संवाददाता, करनाल। सेक्टर-9 स्थित अमेरिकन स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने मालिक सहित 4 लड़कियों और 2 लड़कों को हिरासत में लिया है। पुलिस को लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने यह रेड की गई।

पुलिस टीम के पहुंचते ही स्पा सेंटर के अंदर का माहौल आपत्तिजनक मिला। स्पा सेंटर में चल रही गतिविधियों पर पहले भी सवाल उठते रहे थे, जिसके बाद जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। पुलिस अब पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। हेडक्वार्टर डीएसपी संदीप कुमार ने एक टीम गठित कर स्पा सेंटर दबिश दी थी।