करनाल में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी पेंटर को 20 साल की सजा, अदालत ने जुर्माना भी लगाया



जासं, करनाल। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कालेज परिसर में नाबालिग से दुष्कर्म में 21 वर्षीय दोषी पेंटर को पोक्सो की फास्ट ट्रैक कोर्ट अतिरिक्त सेशन जज गुनीत अरोड़ा की अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला मार्च 2022 का है। जिला न्यायवादी डॉ. पंकज सैनी ने बताया कि इस मामले की पैरवी उप न्यायवादी अमन कौशिक ने की।

उप न्यायवादी अमन कौशिक ने बताया कि महिला थाना में नाबालिग लड़की के मामा ने 23 मार्च 2022 को शिकायत दी थी कि उसकी भांजी जिसकी उम्र 13 साल 8 महीने है, वह दो साल से उसके पास रह रही है।