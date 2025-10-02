Karnal News: घर में चल रही थीं शादी की तैयारियां, तभी मातम में पसर गई खुशियां, हादसे ने छीन लीं 6 जिंदगियां
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए हादसे ने फरीदपुर गांव के एक परिवार की खुशियाँ छीन लीं। कैंसर से पीड़ित महेंद्र जुनेजा अपने बड़े बेटे पीयूष की शादी देखना चाहते थे लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। महेंद्र की मौत के कुछ दिनों बाद बेटे पीयूष और पत्नी मोहिनी की भी हादसे में जान चली गई।
राकेश चौहान, करनाल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पानीपत-खटीमा हाईवे पर हुए हादसे ने फरीदपुर गांव के परिवार की खुशियों को उजाड़ दिया। जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, वहां मातम पसर गया। महेंद्र जुनेजा छह साल से कैंसर से जूझ रहे थे।
बड़े बेटे पीयूष ने 12वीं कक्षा पास कर पानीपत में हार्डवेयर के काम को संभाल लिया था। कैंसर से पीड़ित महेंद्र जुनेजा बड़े बेटे पीयूष का विवाह अपने सामने करना चाहते थे।
महेंद्र की 22 सितंबर को मौत हो गई। उनके जाने के बाद पूरा परिवार सदमे में था। महेंद्र की मौत के 10 दिन बाद बेटे पीयूष और पत्नी मोहिनी की भी जान चली गई।
अब घर में इकलौता बेटा हार्दिक ही रह गया है। वह भी पानीपत के निजी अस्पताल में उपचानाधीन है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस हादसे से पूरा गांव सदमे में है। दहशरा पर्व से एक दिन पहले बड़े हादसे में छह लोगों की मौत से मातम पसर गया।
कई गाड़ियों में सवार होकर पानीपत और फरीदपुर से लोग मुजफ्फरनगर चले गए। महिलाओं और युवकों का रो-रोकर बुरा हाल था। रुदन देख हर किसी का कलेजा मुंह को आ गया और आंखें नम हो गईं थीं। परिवार की महिलाएं बिलख रही थीं। हर किसी की जुबां पर एक ही बात थी कि पूरा परिवार ही उजड़ गया।
