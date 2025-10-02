Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करनाल में दहन से पहले गिरा मेघनाद का पुतला, तीन महिलाएं घायल

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:41 PM (IST)

    करनाल में दशहरा उत्सव से पहले सेक्टर चार में रावण दहन के लिए तैयार मेघनाद का 70 फुट ऊंचा पुतला तेज हवा के कारण गिर गया। रस्सियों का खूंटा उखड़ने से हुए इस हादसे में पुतले के हाथ की चपेट में आने से तीन महिलाएं घायल हो गईं जिनमें से एक को अस्पताल भेजा गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    दहन से पहले गिरा मेघनाद का पुतला, तीन महिला चोटिल। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, करनाल। सेक्टर चार स्थित मैदान में दशहरे के मौके पर रावण दहन की तैयारियों से पहले ही 70 फुट ऊंचे बने हुए मेघनाद का पुतला तेज हवा के चलते नीचे गिर गया। तेज हवा आने से पुतले को संभाल रही रस्सियों का खूंटा उखड़ गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके चलते पुतला गिर गया। पुतले के हाथ की चपेट में आने से तीन महिलाएं घायल हो गईं। इनमें से एक महिला को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भिजवाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।

    घायल महिलाओं में जुंडला गेट निवासी रूबी, कविता, रविता शामिल हैं। यह तीनों एक साथ मेले में आई थीं। पुतला गिरते ही फायर ब्रिगेड व एंबुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। पुतले को पुन: खड़ा करवाने के लिए क्रेन बुलाई गई।