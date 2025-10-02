करनाल में दहन से पहले गिरा मेघनाद का पुतला, तीन महिलाएं घायल

जागरण संवाददाता, करनाल। सेक्टर चार स्थित मैदान में दशहरे के मौके पर रावण दहन की तैयारियों से पहले ही 70 फुट ऊंचे बने हुए मेघनाद का पुतला तेज हवा के चलते नीचे गिर गया। तेज हवा आने से पुतले को संभाल रही रस्सियों का खूंटा उखड़ गया।

इसके चलते पुतला गिर गया। पुतले के हाथ की चपेट में आने से तीन महिलाएं घायल हो गईं। इनमें से एक महिला को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भिजवाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।

घायल महिलाओं में जुंडला गेट निवासी रूबी, कविता, रविता शामिल हैं। यह तीनों एक साथ मेले में आई थीं। पुतला गिरते ही फायर ब्रिगेड व एंबुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। पुतले को पुन: खड़ा करवाने के लिए क्रेन बुलाई गई।