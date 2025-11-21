आखिर किस बात की खुन्नस! करनाल में गणित के टीचर ने छात्र को बुरी तरह पीटा, चेहरे और कूल्हे पर आए निशान
करनाल के एक स्कूल में गणित के शिक्षक ने आठवीं कक्षा के छात्र को बेरहमी से पीटा, जिससे उसके चेहरे और कूल्हे पर निशान आए। छात्र के चाचा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। छात्र के अनुसार, कक्षा में शोर मचाने पर शिक्षक ने उसे पीटा। परिवार ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद होने की संभावना है।
संवाद सहयोगी, करनाल। एक अकेडमी स्कूल में बुधवार गणित के शिक्षक ने आठवीं कक्षा के छात्र को लोहे के स्केल से बेरहमी से पीट दिया। बच्चे के चेहरे पर और कूल्हे पर निशान बने हैं। छात्र के चाचा ने इस मामले की शिकायत पुलिस को दी है।
छात्र के अनुसार, स्कूल में एक साथ चार कक्षाओं के विद्यार्थी बैठे थे, सभी शोर मचा रहे थे। इस दौरान उनका टीचर वहां पर आया और सभी बच्चों को खड़ा कर दिया।
बच्चों ने टीचर को उसका नाम लिया कि वह सबसे अधिक शोर कर रहा है। उन बच्चों की बात मानकर टीचर ने लोहे के स्केल से उसे बेरहमी से पीटा। जब बच्चा घर पहुंचा तो उसने स्वजन को पूरी घटना के बारे में बताया। स्वजन ने बच्चे का मेडिकल कराया और पुलिस को शिकायत दी।
बच्चे के चाचा ने बताया कि जिस तरह से शिक्षक ने उसकी पिटाई की है, उससे साफ पता चलता है कि स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। मोहित ने बताया कि कक्षा में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और पिटाई के दौरान शिक्षक की हरकत स्पष्ट रूप से कैमरे में कैद होगी।
स्कूल प्रबंधन का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करना उनकी लापरवाही को दर्शाता है। उनके अनुसार अगर स्कूल प्रबंधन समय रहते शिक्षक को रोकता, तो शायद बच्चे को इस तरह की चोटें न लगती।
