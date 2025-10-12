Language
    हरियाणा के इस जिले में छात्रवृत्ति योजना को लेकर बड़ा अपडेट, इस तारीख तक करना होगा आवेदन

    By Vishal Kaushik Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 04:47 PM (IST)

    हरियाणा के एक जिले में छात्रवृत्ति योजना को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। छात्रों को सूचित किया गया है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि करीब है, इसलिए समय रहते आवेदन करें। शिक्षा विभाग ने अंतिम तिथि के बाद किसी भी आवेदन को स्वीकार न करने की बात कही है। 

    छात्रवृत्ति योजना को लेकर इस तारीख तक करना होगा आवेदन। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, करनाल। उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा पंचकूला द्वारा चलाई जा रही हर छात्रवृति योजना के तहत वर्ष 2025-26 की छात्रवृति के लिए आनलाइन पोर्टल पर 30 नवंबर तक आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जा रहे हैं।

    उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि हर छात्रवृति योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के युग में योग्य एवं जरूरतमंद अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करना है।

    उन्होंने कहा कि सभी छात्र-छात्राएं आनलाइन पोर्टल पर जाकर छात्रवृति से संबंधित पूर्ण नियम, शर्तें व योग्यता को देखते हुए 30 नवंबर तक अपना आवेदन आनलाइन करना सुनिश्चित करें, ताकि सरकार द्वारा चलाई जा रही हर छात्रवृति योजना का लाभ मिल सके।