हरियाणा के इस जिले में छात्रवृत्ति योजना को लेकर बड़ा अपडेट, इस तारीख तक करना होगा आवेदन

जागरण संवाददाता, करनाल। उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा पंचकूला द्वारा चलाई जा रही हर छात्रवृति योजना के तहत वर्ष 2025-26 की छात्रवृति के लिए आनलाइन पोर्टल पर 30 नवंबर तक आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जा रहे हैं।

उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि हर छात्रवृति योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के युग में योग्य एवं जरूरतमंद अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करना है।