हरियाणा में नौकरानी से दुष्कर्म मामले ने पकड़ा तूल, आरोपी कारोबारी अभी भी फरार

जागरण संवाददाता, करनाल। मॉडल टाउन क्षेत्र में व्यापारी द्वारा नौकरानी से दुष्कर्म मामला राष्ट्रीय महिला आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग में पहुंच गया है। दोनों आयोग ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए है। एसपी गंगाराम पूनिया ने इस मामले की जांच अब एएसपी कांची सिंघल को दे दी है। यह जांच तीसरी बार बदली गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहले सिविल लाइन थाना में मामला दर्ज हुआ तो मॉडल टाउन चौकी प्रभारी मामले की जांच कर रही थी। इसके बाद यह मामला कुछ दिन पहले ही महिला थाना में ट्रांसफर किया गया था। अब इस मामले की जांच एएसपी को दी गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले की शिकायत दिल्ली की एक एनजीओ ने आयोग में दी थी।