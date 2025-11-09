हरियाणा में नौकरानी से दुष्कर्म मामले ने पकड़ा तूल, आरोपी कारोबारी अभी भी फरार
करनाल में एक व्यापारी द्वारा नौकरानी से दुष्कर्म का मामला राष्ट्रीय महिला आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग में पहुंचा। एसपी ने जांच एएसपी को सौंपी है, यह तीसरी बार है जब जांच बदली गई है। दिल्ली की एक एनजीओ ने आयोग में शिकायत की थी। महिला ने आरोप लगाया है कि व्यापारी ने 14 अगस्त को उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपित अनिल गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है और वह फरार है।
जागरण संवाददाता, करनाल। मॉडल टाउन क्षेत्र में व्यापारी द्वारा नौकरानी से दुष्कर्म मामला राष्ट्रीय महिला आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग में पहुंच गया है। दोनों आयोग ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए है। एसपी गंगाराम पूनिया ने इस मामले की जांच अब एएसपी कांची सिंघल को दे दी है। यह जांच तीसरी बार बदली गई है।
पहले सिविल लाइन थाना में मामला दर्ज हुआ तो मॉडल टाउन चौकी प्रभारी मामले की जांच कर रही थी। इसके बाद यह मामला कुछ दिन पहले ही महिला थाना में ट्रांसफर किया गया था। अब इस मामले की जांच एएसपी को दी गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले की शिकायत दिल्ली की एक एनजीओ ने आयोग में दी थी।
मॉडल टाउन के व्यापारी अनिल गुप्ता के घर पर दिल्ली की एजेंसी से झारखंड की एक महिला नौकरानी लगी थी। महिला का आरोप है कि 5 अगस्त को एजेंसी ने युवती को करनाल भेजा। आरोप है कि अकेली पाकर 14 अगस्त को कारोबारी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और 22 अगस्त को उसने पुलिस को शिकायत दी थी। आरोपित अनिल गुप्ता ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। वह अभी भी फरार है।
