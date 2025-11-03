दिल्ली से भी जहरीली हुई करनाल की हवा, AQI पहुंचा 350 के पार
करनाल जिले में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 359 तक पहुंच गया है, जो इस वर्ष का सबसे अधिक है। दिल्ली का एक्यूआई 352 दर्ज किया गया। डॉक्टरों ने लोगों को मास्क पहनने और केवल आवश्यक होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है। किसान पराली जलाने के मामलों में कमी बता रहे हैं, फिर भी प्रदूषण बढ़ रहा है।
जागरण संवाददाता, करनाल। जिले की हवा में दिन प्रतिदिन प्रदूषण स्तर बढ़ता जा रहा है। रविवार का दिन इस वर्ष सबसे प्रदूषित दिन रहा। जिसमें एक्यूआई 359 तक पहुंच गया। यदि दिल्ली की बात करें तो वहां भी भी एक्यूआई करनाल से कम है। यानी दिल्ली से भी जहरीली करनाल की हवा हो रही है। दिल्ली का एक्यूआई 352 दर्ज किया गया।
दिन प्रतिदिन बढ़ रहे प्रदूषण के कारण जिलावासियों की चिंता बढ़ती जा रही है। अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइन लगने लगी है। डाक्टर की लोगों से सलाह है कि मास्क का प्रयोग करें और जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले।
किसानों का कहना है कि इस बार बहुत कम संख्या में पराली जलाने के केस सामने आए हैं फिर भी हवा प्रदूषित हो रही है। अब हवा प्रदूषित होने के क्या कारण है। इसका जिला प्रशासन को पता लगाना चाहिए।
पिछले सप्ताह ये थे हालात
तारीख : वायु गुणवत्ता सूचकांक
26 अक्टूबर : 192
27 अक्टूबर : 225
28 अक्टूबर : 236
29 अक्टूबर : 294
30 अक्टूबर 302
31 अक्टूबर : 235
01 नवंबर : 251
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।