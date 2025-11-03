दिल्ली से भी जहरीली हुई करनाल की हवा, AQI पहुंचा 350 के पार

जागरण संवाददाता, करनाल। जिले की हवा में दिन प्रतिदिन प्रदूषण स्तर बढ़ता जा रहा है। रविवार का दिन इस वर्ष सबसे प्रदूषित दिन रहा। जिसमें एक्यूआई 359 तक पहुंच गया। यदि दिल्ली की बात करें तो वहां भी भी एक्यूआई करनाल से कम है। यानी दिल्ली से भी जहरीली करनाल की हवा हो रही है। दिल्ली का एक्यूआई 352 दर्ज किया गया।

दिन प्रतिदिन बढ़ रहे प्रदूषण के कारण जिलावासियों की चिंता बढ़ती जा रही है। अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइन लगने लगी है। डाक्टर की लोगों से सलाह है कि मास्क का प्रयोग करें और जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले।

किसानों का कहना है कि इस बार बहुत कम संख्या में पराली जलाने के केस सामने आए हैं फिर भी हवा प्रदूषित हो रही है। अब हवा प्रदूषित होने के क्या कारण है। इसका जिला प्रशासन को पता लगाना चाहिए।