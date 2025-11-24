करनाल में शादी के घर में पसरा मातम, चोरी के बाद बदमाशों ने दूल्हे को मारी गोली; परिजनों में दहशत का माहौल

जागरण संवाददाता, करनाल। जिस घर में शादी के मंगलगीत चल रहे थे। परिवार के लोग शादियों की तैयारियों में व्यस्त थे। महिलाएं अपने जेवर और कपड़ों को लेकर तैयारियां में लगी थी तो पुरुष तमाम व्यवस्थाओं के लिए काम में जुटे थे, लेकिन मात्र आधे घंटे की ही वारदात से परिवार में दहशत पसर गई।

बदमाश घर से लाखों रुपये की नकदी और जेवर ले गए तो परिवार में जिसकी शादी होनी है, उसको गोली भी मार गए। आसपास के पड़ोसी और रिश्तेदारों को जिसको भी पता लगा वह ही दौड़ पड़ा, पसरिचा परिवार को ढांढस बंधवाने। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। आसपास की महिलाएं हौंसला देने पहुंच रही हैं। वहीं, शहर के विधायक जगमोहन आनंद वारदात के कुछ ही मिनटों के बाद मौके पर पहुंचे और एसपी से बात की।

वहीं, नगर निगम की मेयर रेणु बाला गुप्ता, कांग्रेस जिलाध्यक्ष पराग गाबा समेत कांग्रेस नेता मनोज वधावा के साथ-साथ काफी संख्या में सामाजिक लोग भी यहां पहुंचे। पड़़ोसी महिला ने बताया कि रविवार को शादी के लिए सारे कार्यक्रम तय हो गए थे और रविवार रात को घर में नाच गाना हुआ था और खूब डोलकी बजाई गई। पूरा परिवार खुश था, आगामी रविवार को घर में सत्संग रखा गया है, लेकिन बदमाशों ने सभी तैयारियां पर पानी फेर दिया और परिवार को दहशत में डाल दिया।