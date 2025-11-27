करनाल में स्कूल लेट पहुंचा तो पांचवीं के छात्र को बुरी तरह पीटा, टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज
करनाल के इंद्री में एक निजी स्कूल में पांचवीं कक्षा के छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। छात्र के देर से पहुंचने पर स्कूल प्रबंधक और प्रिंसिपल पर पिटाई का आरोप है। वहीं, स्कूल प्रबंधक ने छात्र के पिता पर मारपीट का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, इंद्री। शहर के एक निजी स्कूल में पढ़ रहे पांचवीं कक्षा के छात्र के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि बच्चा स्कूल में लेट हो गया था, इस पर स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल ने बच्चे को पीटा।
वहीं, स्कूल प्रबंधक ने बच्चे के पिता पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। फिलहाल दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पिता का आरोप है कि स्कूल प्रबंधक, प्रिंसिपल ने बच्चे व उनके साथ मारपीट की, तबीयत खराब होने की वजह से बच्चा स्कूल में लेट हो गया था और जब वह स्कूल में पता करने गया तो वहां उसके साथ भी मारपीट की गई।
वहीं, दूसरे पक्ष के स्कूल संचालक, प्रिंसिपल आदि ने ही बच्चे के अभिभावकों पर मारपीट के आरोप लगाए। दोनों पक्ष शिकायत लेकर पुलिस थाना में पहुंचे। दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगा रहे हैं।
