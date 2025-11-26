Language
    करनाल में दिनदहाड़े डकैती करने वाले आरोपी अब छिपा रहे मुंह, बोले- हमारा वीडियो मत बनाओ

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 10:56 AM (IST)

    करनाल में दिन-दिहाड़े डकैती करने वाले पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीआईए वन की टीम ने आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें छह दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपियों से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। अदालत में पेशी के दौरान आरोपी अपना चेहरा छिपाते रहे और वीडियो न बनाने की गुहार लगाते रहे।

    करनाल में दिनदहाड़े की थी डकैती (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, करनाल। सुभाष कॉलोनी में दिन-दिहाड़े पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रेक्टर के घर में डकैती करने के पांचों बदमाश अब मुंह छिपा रहे हैं। सीआईए वन की टीम ने पांचों का पहले मेडिकल कराया और बाद में अदालत में पेश किया।

    इस दौरान बदमाश कपड़े और हाथों से मुंह छिपाते रहे। बदमाश बोलते रहे, प्लीज हमारी वीडियो मत बनाओ। वहीं,अदालत ने इन्हे छह दिन के रिमांड पर भेजा है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से चार अवैध देसी पिस्तौल 32 बोर और 10 कारतूस बरामद किए हैं।

     

