करनाल में दिनदहाड़े डकैती करने वाले आरोपी अब छिपा रहे मुंह, बोले- हमारा वीडियो मत बनाओ

जागरण संवाददाता, करनाल। सुभाष कॉलोनी में दिन-दिहाड़े पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रेक्टर के घर में डकैती करने के पांचों बदमाश अब मुंह छिपा रहे हैं। सीआईए वन की टीम ने पांचों का पहले मेडिकल कराया और बाद में अदालत में पेश किया।

इस दौरान बदमाश कपड़े और हाथों से मुंह छिपाते रहे। बदमाश बोलते रहे, प्लीज हमारी वीडियो मत बनाओ। वहीं,अदालत ने इन्हे छह दिन के रिमांड पर भेजा है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से चार अवैध देसी पिस्तौल 32 बोर और 10 कारतूस बरामद किए हैं।