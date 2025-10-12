करनाल में NH पर दर्दनाक सड़क हादसा: ट्रॉला, ट्रैक्टर और कार में हुई टक्कर; दो लोगों की मौत 

संवाद सहयोगी, घरौंडा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार दोपहर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान पानीपत के गांव भलोर निवासी 55 वर्षीय जगपाल और 45 वर्षीय रोहतास के रूप में हुई है। हादसा घरौंडा में रेस्ट हाउस के समीप उस समय हुआ, जब पानीपत से करनाल की ओर जा रहे तीन वाहन आपस में टकरा गए।

भिड़ंत इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर और कार पलटकर सड़क पर गिर गई। हादसे के बाद हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, रविवार दोपहर करीब एक बजकर 30 मिनट पर रेस्ट हाउस के सामने एक ट्रॉला, ट्रैक्टर और कार आगे-पीछे चल रहे थे।

अचानक तीनों में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर और कार पलट गए और ट्रैक्टर पर सवार दो व्यक्ति नीचे दब गए। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत इलाज के लिए करनाल के अस्पताल भिजवाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को करनाल मोर्चरी हाउस में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।