करनाल में राइस मिल में मजदूर की हत्या, छोटे भाई पर ही शक

संवाद सहयोगी, घरौंडा। गांव बरसत के पास स्थित शिव शक्ति राइस मिल में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक 26 वर्षीय प्रवासी मजदूर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे से बरामद किया गया। प्राथमिक जांच में अंदेशा जताया जा रहा है कि मृतक के छोटे भाई ने ही उसकी हत्या कर मौके से फरार हो गया।

जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान बिहार के कटिहार निवासी संतोष के रूप में हुई है, जो राइस मिल में मजदूरी करता था। बुधवार सुबह संतोष के काम पर न पहुंचने के बाद मिल के ठेकेदार लक्ष्मी नारायण को शंका हुई। जब उन्होंने संतोष के कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। संतोष लहूलुहान हालत में मृत अवस्था में बिस्तर पर पड़ा था। ठेकेदार ने तुरंत इसकी सूचना मिल मालिक को दी। हत्या की खबर मिलते ही मिल कर्मचारियों में हड़कंप मच गया।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और कमरे से आवश्यक साक्ष्य जुटाए। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि संतोष के कनपटी के पास किसी भारी वस्तु से वार किया गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, वारदात के समय कमरे में मृतक का छोटा भाई भी मौजूद था, जो अब घटनास्थल से फरार है। इससे शक और गहरा गया है कि हत्या उसी ने की है।