करनाल में राइस मिल में मजदूर की हत्या, छोटे भाई पर ही शक
घरौंडा के पास एक राइस मिल में 26 वर्षीय मजदूर संतोष की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो गई। प्राथमिक जांच में मृतक के छोटे भाई पर हत्या का शक है, जो मौके से फरार है। संतोष बिहार के कटिहार का रहने वाला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।
संवाद सहयोगी, घरौंडा। गांव बरसत के पास स्थित शिव शक्ति राइस मिल में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक 26 वर्षीय प्रवासी मजदूर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे से बरामद किया गया। प्राथमिक जांच में अंदेशा जताया जा रहा है कि मृतक के छोटे भाई ने ही उसकी हत्या कर मौके से फरार हो गया।
जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान बिहार के कटिहार निवासी संतोष के रूप में हुई है, जो राइस मिल में मजदूरी करता था। बुधवार सुबह संतोष के काम पर न पहुंचने के बाद मिल के ठेकेदार लक्ष्मी नारायण को शंका हुई। जब उन्होंने संतोष के कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। संतोष लहूलुहान हालत में मृत अवस्था में बिस्तर पर पड़ा था। ठेकेदार ने तुरंत इसकी सूचना मिल मालिक को दी। हत्या की खबर मिलते ही मिल कर्मचारियों में हड़कंप मच गया।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और कमरे से आवश्यक साक्ष्य जुटाए। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि संतोष के कनपटी के पास किसी भारी वस्तु से वार किया गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, वारदात के समय कमरे में मृतक का छोटा भाई भी मौजूद था, जो अब घटनास्थल से फरार है। इससे शक और गहरा गया है कि हत्या उसी ने की है।
जांच अधिकारी राजकुमार ने बताया कि गांव बरसत के पास राइस मिल में एक युवक का शव बरामद किया गया है। प्रारंभिक तथ्य यह संकेत दे रहे हैं कि मृतक के सगे भाई ने ही उसकी हत्या की होगी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करनाल के नागरिक अस्पताल भेज दिया है। उन्होंने कहा कि मामले की गहन जांच जारी है, और आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम को लगा दिया गया है। वहीं, इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग आपस के झगड़े में हत्या तक पहुंच जाने पर हैरान हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।